INFRAESTRUCTURAS La intermodal coruñesa retrasará su construcción hasta el año 2022

La construcción de la estación intermodal para autobuses y trenes de alta velocidad en La Coruña se retrasará hasta el año 2022 o el 2023. Este es el cronograma que maneja la Xunta de Galicia para iniciar unas obras, que podrían estar actualmente en marcha si el Ayuntamiento capitaneado por la Marea Atlántica no hubiese cambiado de criterio y modificado el proyecto el año pasado.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, compareció hoy en rueda de prensa en la ciudad para anunciar que la Xunta ya ha licitado la redacción del proyecto de una de las patas de la intermodal, la nueva terminal de autobuses. Vázquez explicó que teniendo en cuenta las actuaciones que se deberán realizar antes de poner en marcha las excavadoras, las obras de la intermodal no podrán iniciarse antes de 2022. El departamento autonómico recalca que la nueva infraestructura ya podría estar ejecutándose, pero que los «retrasos y cambios de criterio del Ayuntamiento de La Coruña» obligaron hace un año a la Xunta a suspender el contrato en vigor y a redactar un nuevo pliego. La conselleira lamentó que el «futuro diseño no es la mejor alternativa para la Xunta, ya que renuncia a una importante mejora del contorno urbano».

Vázquez recordó que las estaciones de Santiago y Orense ya están en ejecución y la de Vigo se va a licitar este año, a pesar de las complicaciones de la anulación de su Plan General. Añadió que incluso en el caso de Pontevedra, en la que se comenzó a trabajar mucho después que en la de La Coruña, se encuentra a día de hoy mucho más definida. El Ejecutivo autonómico, en los primeros meses de 2017, tenía un proyecto básico de la nueva terminal de autobuses «que no solo cumplía las expectativas funcionales, sino que contribuía a hacer ciudad». No obstante, «de manera repentina, el Ayuntamiento se desdijo de los compromisos adquiridos con la estación y planteó modificaciones que se traducían en eliminar la plaza y la urbanización de la avenida de Sardiñeira y que cambiaban por completo el planteamiento», apunta Infraestruturas. La Consellería lamenta que el tiempo, el dinero y el trabajo invertidos por la Xunta en la estación intermodal no valgan para nada, y que la ciudad de haya perdido su sitio en la línea de salida de la intermodalidad de Galicia.

En cuanto los plazos a partir de ahora, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, precisó que el de ofertas, tras sacar a licitación la redacción de este proyecto por importe de unos 375.000 euros, concluirá en enero. En abril, está prevista la adjudicación. Luego habrá cinco meses para el proyecto básico y otros siete para la ejecución del proyecto constructivo. Maestro explicó que se aprovecharán «los datos y estudios previos» del primer proyecto y que se mantendrá la pasarela peatonal entre la avenida de la Sardiñeira y la avenida del Ferrocarril. El proyecto incluye también un aparcamiento de unas 325 plazas.

La conselleira apeló al «compromiso» de la Xunta con la estación intermodal coruñesa, con una inversión, según los datos que ha aportado, de unos 19 millones, de los que se prevé que la Administración autonómica aporte unos 15 millones. A ellos, se sumará la inversión de 45 millones que realizará Adif en la estación de tren. Para ejecutar esta obra, Ethel Vázquez insistió en la importancia de tener «un marco estable» para sacar el proyecto y, para ello, consideró «esencial» firmar la propuesta de convenio con el Ayuntamiento. Sobre los fondos europeos, reiteró que los obtenidos no se podrán destinar a la estación intermodal por unos retrasos que vinculó con las modificaciones introducidas desde el gobierno local.