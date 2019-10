CIERRE DE LA MAYOR TÉRMICA DE ESPAÑA El Gobierno estudiará si As Pontes puede producir con biocombustibles Los trabajadores entregan un plan para que se reconvierta y queme residuos que analizará el IDAE y universidades. La Xunta reprocha al Ejecutivo que acudiese a la reunión sin medidas o plan alternativo para la planta

Los trabajadores de la central térmica de As Pontes no se rinden. Después de que Endesa anunciase el pasado viernes que no iba a retomar la producción de electricidad en la central térmica, la plantilla se muestra convencida de que existe futuro para la planta sustituyendo el carbón por otros combustibles. Miembros del comité de empresa presentaron esta mañana su plan en la reunión celebrada en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que contó con la presencia además del Gobierno gallego, el Ayuntamiento de As Pontes y de la eléctrica. El Gobierno ha aceptado profundizar en la posiblidad de que la central queme lodos de depuradoras o biomasa forestal. Para ello se creará una comisión que analice si esta alternativa es viable, en la que participará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y las universidades gallegas.

Tras una renión que se prolongó durante más de tres horas y media, el conselleiro de Economía, Francisco Conde censuró que el Gobierno central llegase a la mesa de trabajo sin ninguna propuesta para reactivar la actividad y garantizar el empleo en la comarca. Desde la Xunta se solicitó al Ministerio que se mejore la fiscalidad a la planta para abaratar sus costes de producción y también un plan específico de transición justa para las térmicas gallegas.

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso destacó el «compromiso» adquirido por todas las partes en la reunión de seguir trabajando para buscar alternativas que permitan que la central pueda seguir funcionando. Sin embargo, González Formoso se mostró cauto. «Es un proceso muy complejo», aseguró. A partir de ahora, habrá que comprobar si el uso de otros combustibles es viable tanto técnica como económicamente. Formoso explicó que en este punto no sólo trabajará Endesa «sino también el IDAE, el Ministerio de Industria y las Universidades gallegas que se implicarán en el proceso para tener clara la viabilidad, con certeza, de otras alternativas de futuro para no crear falsas expectativas»