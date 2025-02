La mitad de camas de los hospitales gallegos están vacías

El candidato de Galicia En Común, Antón Gómez-Reino, ha señalado este domingo sobre el plan de desescalada que «el presidente de la Xunta no tenía uno cuando reclamaba al Gobierno ejecutarlo y ahora tampoco tiene uno». Es por ello que el también diputado en el Congreso afirma que Feijóo tiene «la obligación de gobernar Galicia y dejar de hacer oposición», ha explicado la coalición electoral en una nota de prensa y un audio remitidos a los medios.

La planta con la que cuenta el Grupo PSA en Vigo reanudará su actividad de modo gradual desde este lunes tras siete semanas en las que la producción de vehículos ha permanecido suspendida en Balaídos a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Después de descartarse la fecha fijada para la vuelta al trabajo inicialmente, el 27 de marzo, la paralización de la producción de sus proveedores de Francia y la situación actual han conllevado que se barajasen distintos días para reiniciar la producción, que finalmente se retomará este lunes. De hecho, el director financiero del grupo, Philippe de Rovira, afirmó que las plantas seguirían paradas hasta que se reactivase el mercado de la venta de vehículos. Posteriormente, la evolución de la crisis sanitaria ha permitido que las distintas fábricas con las que cuenta el grupo hayan comenzado a volver al trabajo desde el pasado lunes. La empresa ha señalado que la adopción de esta decisión ha estado relacionada con el desconfinamiento, la reapertura de concesiones y la situación comercial de cada modelo, así como con la normalización gradual de los flujos de suministro de componentes. En concreto, la planta de la ciudad olívica preveía alcanzar su máximo rendimiento en 2020 con la producción de unos 550.000 vehículos, lo que habría significado superar en unos 3.000 la cifra histórica registrada en 2007 --547.000 unidades--. Informa EP.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apuntado este domingo que «a estas alturas» no alberga «ninguna duda» de que la elecciones autonómicas gallegas «van a ser cuando lo decida el lehendakaria, Íñigo Urkullu», lo que las situaría en el mes de julio. «Veremos de nuevo a un Feijóo que simplemente va a rebufo de lo que pasa en Euskadi: hace dos meses decía que no se podían convocar elecciones en pleno estado de alarma y ahora va a hacer todo lo contrario, demostrándonos otra vez que su palabra no vale nada», ha asegurado Pontón en declaraciones a la prensa. Pontón también ha afeado que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, haya desconvocado este domingo por cuarta vez su reunión con las fuerzas de la oposición «nada más y nada menos que en pleno proceso de desescalada».

Sobre las camas hospitalarias libres, explica que poco a poco en las próximas semanas se irá retomando la actividad hospitalaria, que ha quedado paralizada por el coronavirus. "Estamos en el mejor momento para atender esta pandemia y si surgen rebrotes"

Afirma que no le sorprenda que haya una pregunta sobre el tema ante la entrevista de La Sexta con el narcotraficante Marcial Dorado. Se remite a las explicaciones que ya ha dado sobre el tema desde el 2013.

Mañana se reunirá el comité clínico que abordará la elaboración de un protocolo para poder abrilos, dice Feijóo, para proceder a la reapertura gradual de esos centros.

Sobre la quincena más segura para votar. Feijóo anuncia que ha pedido informes a especialistas para saber en qué momento habrá más riesgo de rebrote y también se tendrá en cuenta el test epidemiológico. "En cuanto lo tengamos lo haremos público", afirma. "No estamos hablando de mucha diferencia entre meses, es antes o después del mes de agosto".

"Nosotros tuvimos alguna discrepancia cordial pero profunda en el sentido de la movidad provincial", indica Feijóo sobre la reunión con el Gobierno central para pasar a la fase 1. "Yo entiendo que al Gobierno le es más fácil controlar el tráfico provincial", reconoce Feijóo, quien insiste que en el área sanitaria de Santiago, por ejemplo, acoge buena parte de municipios de Santiago. Sobre la posibilidad de crear un grupo de rastreadores para seguir la evolución del coronavirus, Feijóo asegura que pidió al Gobierno una aplicación tecnológica. "Aún no tenemos nada que contar porque no hay nada decidido", afirma.

Comienza el turno de preguntas de los medios. Feijóo critican que el criterio de áreas sanitarias se haya empleado en otras comunidades y no en Galicia e indica que insistió en que se permita la movilidad para toda la provincia. "Si queremos recuperar el turismo, lo lógico que es que las regiones de la UE con características sanitarias puedan contectarse entre sí", asevera. En Galicia no se dejará hacer movilidad entre municipios limítrofes y sí en el País Vasco, Feijóo matiza que en Euscadi la movilidad se hará por municipios. Feijóo asegura que Sánchez no obtuvo respuesta por parte de Sánchez sobre el tema de la movilidad interprovincial. Sobre el periodo electoral, afirma que todos los presidentes autonómicos pueden mantener la competencia sobre la convocatoria. Sobre la campaña, el número de participantes en mitines están publicados en un acuerdo del consejo de ministros, todavía no publicados, indica Feijóo.

Feijóo también pidió saber cuanto antes cuáles van a ser los criterios para el próximo curso académico. Asegura que Sánchez se comprometió a revisar la mayor parte de las peticiones de las comunidades. También se comprometió a mirar si se puede hacer una pieza separada para el rural en la desescalada, una demanda de Galicia desde hace semanas. "Si nos unimos en la cogobernanza iremos más rápidos", indica Feijóo.

También se abordó en la Conferencia de presidentes el reparto de 16.000 millones de euros a las autonomías. "La mayoría de presidentes no los consideramos correctos", afirma. Los últimos criterios son distintos a los pactados con el Ministerio de Sanidad y también distintos a los crierios habituales para la financiación autonómica. Feijóo asegura que Galicia sale perjudicada porque se priman las comunidades que usaron más camas hospitalarias y de UCI, pero Galicia apostó por cuidar a los enfermos en los domicilios o en residentecias integradas. Sobre la renta mínima, muestra su preocupación porque va a ser distinta de la Risga y gestionada por la Seguridad Social. "Va a haber un solapamiento", dice Feijóo. Lo lógico, indica, es que todo esto se fusione y las comunidades podamos gestionar la renta mínima con otra renta que pueda ser mayor del Gobierno central.

Feijóo pidió a Sánchez que reconsidere algunas decisiones tomadas en la fase 1. El pequeño comercio tiene dudas sobre como limitar el aforo o como reactivar las rebajas. "Se debe de permitir abrir a los establecimientos que tengan una superficie mayor de 400 metros, porque se puede obligar que la superficie que abre tenga 400 metros", indica Feijóo. En la mayoría de comercios de la UE se pueden abrir este tipo de tiendas indica. "Igual que conseguimos que los concesionarios se puedan abrir, deben abrirse también alamacenes de material de construcción, ganadería o agricultura, aunque se limite la superficie", dice Feijóo. También se han pedido aclaraciones para los centros de día y discapacidad. "Nosotros no vamos a abrir. Es una población vulnerable y no vamos a improvisar de un sábado para un lunes", afirma. También se comentó en la reunión el tema de la prohibición de la pesca deportiva o la caza. "No tiene sentido", afirma Feijóo. Asegura que la inmensa mayoría de presidentes autonómicos lo pidieron. También se abordó el tema de la frontera con Portugal. Feijóo pidió unos pasos fronterizos más permeables.

Feijóo insiste que no puede ser una herramienta permanente y explica que le pidió a Sánchez que cambie la legislación sanitaria. "Es la primera vez que se abre y nos dice que está trabajando una legislación más apropiada y pide tiempo para tener esta legislación", revela Feijóo. También le pidió más unidad entre el mando único y las comunidades que aplaudieron el nuevo espíritu de cogobernanza. "Los consejeros de sanidad tuvieron un consejo interterritorial pero nos enteremos por la televisión una vez más que comunidades pasaban y cuáles no", reprocha Feijóo. También lamenta que para algunas comunidades autonónomas que no cumplían para entrar enteras en la fase 1 se le dejó abrir comarcas, mientras en Galicia no permitió la movilidad entre todo el territorio gallego. Galicia celebra que el Gobierno central permitiese la apertura de mercados al aire libre y también que se eliminasen las franjas en las parroquias de menos de 5.000 habitantes.

Feijóo asegura que trasladó a Sánchez que es bueno trabajar con seguridades y con certezas. "No se puede normalizar la aprobación de normas a contrarreloj", indica. No se puede publicar en el BOE cantidad de normas para el día siguiente que son muy díficiles de interpretar. «Hay que conocer con antelación", indica. Lo lógico sería que desde el punto de vista sanitario conocieramos que se nos va a exigir para pasar a la fase siguiente. "Las comunidades debemos estar informadas para poder prepararnos y entrar en la fase 2", indica. También los empresarios y los ciudadanos necesitan saber en qué consisten esos protocolos y esas fases, indica.

Feijóo destaca que la entrada en la fase 1 nos va acercando a lo que hacíamos antes del 13 de marzo, cuando la Xunta activó la emergencia sanitaria. "Este es un paso en el que hay que extremar la cautela y la prudencia", resalta. Pide a todos los gallegos la máxima prevención para poder seguir avanzando y no retroceder. Asegura que se lo debemos a todos los que han hecho un esfuerzo durante el confinamiento. "La única vacuna que tenemos somos nostros mismos, nuestro comportamiento".

El presidente de la Xunta comienza la rueda de prensa. Empieza con el repaso de los datos de la pandemia. "Seguimos alejándonos de las cifras registradas durante el pico de la pandemia", afirma. Los porcentajes de personas en UCI siguen estando contraladas, el 63% de las UCI gallegas estan sin ningún paciente, ni por Covid ni por otras patologías, y el 49% de las camas están vacías. "Etamos en una muy baja presión asistencial", indica. Insiste en que la tasa de letalidad, 6,4%, es de las mejores de toda España.

Alberto Núñez Feijóo comparecerá en aproximadamente 15 minutos para dar cuenta del encuentro de los presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo central Pedro Sánchez. El mandatario gallego le ha pedido, entre otras cuestiones, que se de a conocer antes qué está o no permitido en cada fase de la desescalada y también que se permitan abrir los comercios de más de 400 metros de forma acotada.

El Sergas acaba de comunicar un nuevo fallecimiento por coronavirus en la Comunidad. La última víctima mortal es una mujer de 87 años que estaba ingresada en el CHOU de Orense. Con ella el número de óbitos por la Covid-19 en Galicia se eleva a 593.

Feijóo está realizando diferentes peticiones a Pedro Sánchez en el marco de la conferencia de presidentes autonómicos. El mandatario autonómico ha incidido en la necesidad de conocer con anticipación qué deben hacer Administraciones, ciudadanos y empresas y ha pedido conocer cuanto antes los criterios para las distintas fases. Así mismo, volvió a reclamar un protocolo claro sobre el uso de mascarillas. Feijóo también ha pedido al Gobierno que aclare algunas dudas sobre la fase 1 que empieza mañana. En el comercio trasladó la preocupación sobre los sistemas que permitan el recuento y control del aforo. Y propuso que se permita abrir los locales de más de 400 m2 limitando su espacio a esa área. También destacó que es imposible que los centros de discapacidad y mayores estén listos para abrir este lunes en condiciones de seguridad, después de que el BOE apuntase ayer la posibilidad de reapertura. Además, incidió en la necesidad de que se permita la pesca y la caza y se interesó por la apertura de los pasos fronterizos entre Galicia y Portugal. Respecto al reparto de los 16.000 millones que el Gobierno central destinará a las comunidades, se mostró en desacuerdo y reclamó que se modificasen los criterios. Abogó por cogestionar la cuestión de la Renta Mínima Vital y que la renta que ya tienen las CCAA se amplíe en cuantía o beneficiarios con la aportación del Gobierno, sin duplicar prestaciones y sistemas. También llamó la atención sobre la necesidad de avanzar en las directrices de educación para el próximo curso y avanzó que Galicia regulará las directrices para residencias. Finalmente, reiteró su posición crítica respecto al mantenimiento sine die del estado de alarma y abogó porque España se dote de un sistema de emergencia sanitaria con rango de ley orgánica.

En las residencias de mayores se han registrado más curaciones que nuevos positivos. Actualmente hay 263 mayores con coronavirus y 187 trabajadores infectados. Además los centros de discapacidad suman otros 106 positivos, 72 usuarios y 34 empleados. El balance mortal de la pandemia en los geriátricos gallegos es, según las estadísticas oficiales de la Xunta, de 269 víctimas: 132 han fallecido en los propios centros residenciales y los 137 restantes, en hospitales o residencias integradas.

Tras semanas de descenso de los casos activos de coronavirus en la Comunidad, este sábado se rompía la tendencia a la baja con un repunte de 31 personas que padecen la enfermedad. Pero los datos que acaba de facilitar el Sergas vuelven a mostrar un descenso. En la Comunidad había este sábado a las 21.00 horas un total de 2.703 casos activos, son 55 menos que en la jornada anterior. Lea aquí la noticia completa

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, propone al Gobierno gallego que organice un plan de atención a la infancia y conciliación. A través de un comunicado, el líder de los socialistas gallegos pide que se apoye a las familias que están volviendo a sus actividades profesionales al inicio del desconfinamiento. Caballero reclama a la Xunta «posibilitar que las familias tengan mecanismos para que los niños que no tienen actividad escolar ordinaria puedan estar bien atendidos».

La transmisión del coronavirus continúa en Galicia. El Ministerio de Sanidad divulga cada día los datos de contagios en la jornada. Entre el viernes y el sábado se detectaron 37 nuevos casos mediante las pruebas PCR. Los casos acumulados por cada 100.000 habitantes en la Comunidad en los últimos 14 días se sitúan en 32,15. Si solo se cuentan los casos confirmados por el método PCR, el más fiable, Galicia registra desde el inicio de la pandemia un total de 9.253 casos de coronavirus. Si se añaden también los test de anticuerpos el número sube a 10.642. El número de contagios registrados no es lo mismo que el incremento o descenso de positivos activos, cifra de la que informa la Consellería de Sanidade. Este último indicador recoge la diferencia entre todos los casos de una jornada respecto a la anterior, pero restando también los fallecimientos y las altas que se produjesen en esas 24 horas, por lo que la cifra a menudo no coincide.

Aunque desde el pasado lunes, los comercios de menos de 400 metros cuadrados de superficie podían abrir sus puertas y atender a la clientela con cita previa, muchos han decidido esperar una semana. Mañana podrán abrir sus puertas sin este requisito, pero con limitación de aforo. El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, explica a Europa Press que espera una «remontada» de la actividad económica «lenta». Considera que la mayoría de locales usaron la fase 0 para «prepararse» y así poder abrir en «condiciones de seguridad» a partir de este lunes, cuando comienza la fase 1. «Abrir no significa que vayamos a empezar a vender, será lento», pero «lo más importante es que los consumidores se conciencien de que tiene que comprar en el pequeño comercio, en los locales de su barrio», porque «donde no hay comercio, no hay vida, no hay alegría ni luminosidad», ha destacado.

El gallego Alberto Núñez Feijóo se reúne esta mañana junto al resto de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. La nueva cita es la primera tras la polémica suscitada en algunos territorios por la decisión del Ejecutivo de rechazar su paso a la fase 1 del plan de desescalada. La propuesta gallega de que pasasen sus cuatro provincias fue aceptada el viernes.

Galicia iniciará mañana la fase 1 de la desescalada que permitirá a los ciudadanos visitar a familiares dentro de la provincia, reuniones de hasta 10 personas y apertura de terrazas en bares y pequeño comercio ya sin cita previa, aunque respetando las distancias de seguridad. Consulte aquí que podrá hacerse a partir de mañana. La Comunidad comienza a reactivarse tras el desdenso de casos de coronavirus desde el pico de la pandemia. Aún así aún ha 2.758 personas padeciendo el coronavirus en Galicia. La gran mayoría son casos leves que pasan la enfermedad en sus domicilios. Tras semanas a la baja ayer se comunicó el primer incremento de casos activos. Subieron en 31.