Feijóo llama a las urnas para evitar los «incumplimientos» del PSOE

Con el acto central de la jornada en Ferrol, era inevitable que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tratase de la situación de la comarca de Ferrolterra y, concretamente, del caso de Navantia. Y lo hizo para censurar las actuaciones del PSOE con la zona, ya que el también presidente del PPdeG afirmó que los socialistas se «desentendieron» al abstenerse el PSdeG en una proposición no de ley en el Parlamento gallego para que hubiese «un proyecto puente que dé trabajo en Navantia» , explica el PP en una nota. Feijóo quiso recordar que fue su partido el que «recuperó» la carga de trabajo de los astilleros e «impulsó» el proyecto de las fragatas. Este plano industrial llevó también a otra localidad de la zona muy afectada: As Pontes y su cierre de la central térmica de Endesa. El mandatario gallego se preguntó «qué tiene el PSOE en contra de Ferrolterra».

En la franja matinal la industria ocupó también buena parte de la alocución de Feijóo en Lugo: aprovechando su desayuno en la ciudad amurallada se centró en la factoría de Alcoa en San Cibrao, la que consideró para la provincia lucense una suerte de Citroën «para Vi go». No desaprovechó la oportunidad para reclamar, de nuevo, el estatuto de las electrointensivas (el Gobierno central dice que lo tiene redactado, pero no lo puede aprobar en funciones), que permitiría rebajar la factura eléctrica de aquellas industria que tienen en la electricidad su principal gasto y que les restan competitividad. «En abril existía Alcoa La Coruña y ahora ya no existe; entonces existía Alcoa Avilés y ya no existe, pensábamos que íbamos a reforzar, como consecuencia de que aquellas Alcoas no existen, Alcoa Lugo, y ahora está en la misma situación que estuvo Alcoa La Coruña y Alcoa Avilés, que ahora ya no existen», afirmó el presidente. Alcoa La Coruña fue comprada por el fondo suizo Parter , lo que garantizó los empleos por un par de años más.

Es por estas razones que Feijóo pidió en el Teatro Jofre de Ferrol que el timón de España lo lleve alguien que garantice que no habrá más incumplimientos con la Comunidad . Porque, insistió el presidente, «los gallegos podemos contar con la Xunta», pero al mismo tiempo el PSOE no sitúa a Galicia entre sus prioridades. Para que se produzca ese cambio, Feijóo ahondó en la idea estrella de la campaña:el voto debe permanecer unido en torno al PP, ya que sino la derecha se ve abocada a que «no salgan las cuentas», como ya le ocurrió a populares, Ciudadanos y Vox tras la jornada electoral del 28 de abril. «Lo primero es que nos unamos en el PP, porque es la única opción posible de lograr [un Gobierno diferente] y el paso definitivo es no quedar en casa, votando unidos el próximo domingo», subrayó durante su acto en la ciudad departamental con mandatarios populares como el diputado autonómico y líder del PP en el consistorio ferrolano, José Manuel Rey Varela, o el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado.

Remató Feijóo su alocución en este antepenúltimo día de campaña electoral queriendo dirigirse no solo a los votantes populares o a aquellos que se encuentran indecisos y que dudan entre la papeleta popular y otras del arco político, sino que aprovechó para pedir el voto al conjunto de todos los españoles, independientemente de cuestiones ideológica s, ya que, si el PP vuelve a la Moncloa con Pablo Casado al mando de la nave, expresó el presidente, «habrá un Ejecutivo central para todos y un país que funcione».