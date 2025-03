Galicia vuelve a las aulas: baja asistencia en el primer día de actividad presencial para alumnos de 2º de Bachillerato y FP

Tras más de dos meses resignados a la docencia telemática, los institutos gallegos reabrieron este lunes sus puertas para brindar a los alumnos de 2º de Bachillerato y FP la posibilidad de retomar la enseñanza presencial en las aulas. Más de 24.000 estudiantes de estas dos modalidades educativas estaban llamados a regresar a los centros para encarar el tramo final del curso si así lo desearan, pero la asistencia no pasó finalmente de en torno a un 30 por ciento , según datos proporcionados por la Consellería de Educación. Mientras que la afluencia osciló entre un 25 y un 30 por ciento en La Coruña, Lugo y Pontevedra, solo Orense logró descollar en términos comparativos al llegar hasta un 50 por ciento de concurrencia.

Un claro ejemplo de esta baja afluencia fue el IES San Clemente, en el centro histórico de la capital gallega, que reanudó su actividad exclusivamente para estudiantes de ciclo medio y superior de Informática debido a que el temario del resto de modalidades ya había concluido y sus alumnos se encuentran bien en su periodo de prácticas y trabajando en sus proyectos de fin de ciclo (en el caso de los de FP) o bien preparando las pruebas de EBAU que tendrán lugar en julio (los de Bachillerato).

Dado que los alumnos de Informática están acostumbrados al trabajo virtual y sus conocimientos y competencias en ese ámbito son más avanzadas que la media, solo seis de los 210 alumnos de esa rama acudieron esta mañana al centro , según detalló a ABC su directora, Carmen Viñas. «Ya dimos por hecho desde un principio que la afluencia iba a ser baja porque la enseñanza telemática prácticamente está funcionando como si fuera presencial y los que estudian Informática no tienen dificultades para contactar con el profesorado y viceversa. En este sentido, nuestro caso no es como el de otros institutos cuyos estudiantes prefieren volver a clase porque tienen más dificultades para trabajar por ordenador», apuntó.

Con todo, también hubo excepciones . A solo unos metros del San Clemente, el Rosalía de Castro recibió a casi la mitad de los 148 alumnos de 2º de Bachillerato (los de FP decidieron por unanimidad que mantendrían la vía telemática) a los que se les había facilitado la posibilidad de regresar. Así, un total de 62 estudiantes asistieron hoy al centro en horario regular para iniciar sus últimas dos semanas de clase antes de encarar el periodo de exámenes el próximo día 5.

A la hora de organizar el regreso a las aulas, este centro ha decidido distribuir a los 62 alumnos en seis grupos y clases de hasta 12 pupitres. «Yo creo que querían verse y reencontrarse en este espacio , los he visto muy contentos. Necesitaban la exigencia del horario de instituto para poder estudiar y trabajar mejor que en casa», explicó el director, Xabier Mouriño.

Coordinación

Aunque son varios los profesores gallegos que se han acogido a los motivos de exención para no volver (la mayoría, por lo general, por conciliación familiar), Mouriño resaltó que la coordinación interdepartamental en el Rosalía de Castro ha sido «total» y se ha logrado dar respuesta a la alta demanda al garantizar la presencia de dos profesores por turno para cada asignatura.

«En mi caso no conocía a los alumnos que he atendido porque no son de mi cupo, pero tengo que decir que han reaccionado muy bien, las clases se han desarrollado con total normalidad, ellos han participado bien y respetado las normas escrupulosamente. Me he sentido muy cómoda en ese sentido », expuso Blanca Río, profesora de Lengua castellana, quien admitió que estaba «deseando» retomar la actividad presencial a pesar de seguir teniendo que impartir a distancia para aquellos que han rechazado regresar al centro. «El temario ya está terminado, ahora solo estamos repasando y preparando Selectividad. Cierto es que yo no soy el docente habitual de este grupo y seguro que a ellos le gustaría más tener al de siempre, pero así también ven otra perspectiva y puede ser hasta enriquecedor», añadió.

Asistencia «nula»

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cargos Directivos de Centros Públicos de Lugo y director del IES Xograr Afonso Gomez, de Sarria, José Manuel Valcarce, reconoció en declaraciones a Efe que la demanda de clases de los alumnos de Secundaria ha sido «muy baja» en algunos centros de la provincia o simplemente «nula» en muchos de ellos .

En el caso de los alumnos de 2º de Bachillerato, Valcarce admitió que «no tienen mucho interés» , porque a estas alturas del curso «lo tienen todo prácticamente andado» y están ya «ante los últimos coletazos». En ese sentido, recordó que, en condiciones normales, esos alumnos ya «hubiesen sido evaluados la semana pasada».

En estos momentos, «aunque costó implantar la metodología actual de trabajo, está funcionando muy bien» y se sienten «satisfechos» , de modo que su «interés» por asistir a esas clases es «bastante concreto» y se concentra en asignaturas como «matemáticas o química», mientras que decae en otras materias «cuyo seguimiento por vía telemática es mucho más fácil». De hecho, a modo de ejemplo, precisó que en el IES Xograr Afonso Gómez hay matriculados 59 alumnos de 2º de Bachillerato y «solo once manifestaron su interés por acudir a clase».