AUTOMOCIÓN PSA fabricará en Vigo el Opel Combo eléctrico La producción empezará en 2021, la factoría de Balaídos ya produce el Berlingo con este tipo de motor

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 27/03/2019 18:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La factoría que el Grupo PSA mantiene en Vigo producirá la versión eléctrica del Opel Combo a partir de 2021, según lo ha anunciado este miércoles el director de la planta, Ignacio Bueno, en rueda de prensa. PSA inició en julio del año pasado la producción en serie de la nueva generación de sus vehículos comerciales ligeros, entre ellos el Combo, el primer vehículo de Opel que se ensambla en la instalación gallega tras su integración en el grupo francés.

Casi un año después, Bueno ha afirmado que la factoría está trabajando ya en el proyecto de industrialización para acoger la fabricación del Opel Combo eléctrico. En Vigo, ya se produce el Citroën Berlingo eléctrico. El Combo de combustión interna se fabrica en la línea 2 de la factoría viguesa sobre la plataforma EMP2. Al año salen 45.000 unidades de la planta (200 unidades diarias) y el 87% se exporta a otros mercados, con Alemania como principal destino, por delante de Reino Unido, España, Italia y Francia.

En total, PSA Vigo ensamblará alrededor de 400.000 vehículos en 2019, lo que supondrá un incremento del 0,5% en comparación con las 398.000 unidades que ensambló en 2018. De la línea 1 salen los modelos Peugeot 301 y el Citroën C-Elysée y de la 2 los Citroën C4 Space Tourer (cinco y siete puertas) y Berlingo; los Peugeot Rifter y Partner y el Opel Combo (en sus versiones Life y Cargo). Bueno ha destacado que 2020 debe ser el mejor año de la historia de la planta, informa EP. «Tenemos todos lo ingredientes para conseguirlo. Si la economía se mantiene, tenemos capacidad suficiente, incluso eléctrica», ha apuntado.

El consorcio automovilístico francés ha invertido 108 millones de euros para la producción de la familia K9: Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo y la nueva furgoneta la planta producirá para Toyota desde finales de este año. PSA ha cifrado en más de 1.000 millones de euros anuales el volumen de negocio que prevé a partir del año 2020 para las empresas de componentes de Galicia por los nuevos modelos K9 y V20, de los que estima que 650 millones de euros la anuales se atribuirán al K9 y el resto al V20.

Brexit

Por otro lado, Bueno ha asegurado que la planta de PSA en Vigo no se verá afectada por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pese a que exporta a Reino Unido entre un 12% y 15% de su volumen productivo. «El Brexit puede ser un gran problema para todos los fabricantes. Lo cierto es que no hay un gran riesgo en el flujo (de componentes) hacia a la planta. La mayoría de nuestros proveedores está en la Península. El principal problema son las exportaciones», ha indicado. De hecho, ha afirmado que, como centro de producción, PSA Vigo no tiene la necesidad de adoptar medidas que contrarresten el Brexit por ahora. «Lo seguimos muy de cerca, pero a nosotros nos afectaría muy poco», ha sentenciado.