Polémica Expulsan del agua a una bañista en topless alegando «razones de higiene» La piscina ha tenido que pedir disculpas y devolver el importe de la entrada a la afectada. «Ni mis pechos ni los de ningún hombre contaminan», defiende

Santiago Actualizado: 05/09/2018 11:51h

La piscina municipal de Os Tilos, en el municipio coruñés de Teo, ha tenido que disculparse ante una bañista a la que en los últimos días una socorrista de las instalaciones forzó a salir del agua por no utilizar la parte de arriba del biquini. No era la primera vez que María González, trabajadora de un centro de menores de la localidad, utilizaba las instalaciones de Os Tilos. Acompañaba a un grupo de jóvenes y cuando entró al agua la trabajadora le advirtió de que podía practicar topless en la zona de toallas, pero no dentro del agua. Según ha relatado la afectada al diario «La Voz de Galicia», el argumento utilizado fueron «cuestiones de higiene», lo que colmó la paciencia de la usuaria que, ya en las oficinas del recinto, expresó su indignación por lo sucedido: a los hombres que utilizan la piscina, expresó, no se les exige cubrir su torso.

Tras asesorarse en Consumo sobre los pasos para formular una reclamación oficial y ante la ausencia de hojas oficiales en la piscina de Os Tilos, se dirigió a la Policía Local. Dos días después del suceso, informa «La Voz de Galicia», recibió una llamada desde la recepción de la piscina, expresándole sus disculpas y comunicándole que aceptaban los otros dos puntos de su reclamación: la devolución de la entrada pagada, la autorización para que todas las mujeres que lo deseen puedan bañarse sin utilizar la parte de arriba del bikini. «Ni mis pechos ni los de ningún hombre contaminan», les recordó María González.