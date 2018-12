ECONOMÍA Conde cree que las medidas del Gobierno no salvarán a Alcoa Javier Losada defiende que darán estabilidad a las electrointensivas

N. S.

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 10/12/2018 20:26h

El paquete de medidas para apoyar a las industrias grandes consumidoras de energía como Alcoa no convence al Gobierno gallego. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, consideró hoy que las propuestas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros son «insuficientes» y «extrañas». Conde aventuró que no darán una respuesta para evitar que Alcoa cierre sus plantas de La Coruña y Avilés y despida a casi 700 trabajadores.

En el caso particular de Alcoa, el conselleiro sostuvo en Vigo que el Gobierno gallego entiende que la solución pasa por el «marco eléctrico», que no se menciona en el Real Decreto firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez. «En ese Real Decreto nada se habla de los incentivos a las electrointensivas en 2019, ni de la subasta de electrointensividad que se va a producir este viernes, ni tampoco de los mecanismos de compensación que necesitan las empresas para mantener la situación actual», aseveró. Por lo tanto, para el conselleiro «no se da ningún tipo de respuesta sobre la prioridad que en estos momentos tienen las empresas electrointensivas y Alcoa, que no es otra que los incentivos eléctricos de cara a este año 2019». Para el titular de Economía, ese Real Decreto «simplemente marca un escenario de trabajo de cara a los próximos seis meses, que no van a permitir dar una respuesta a lo que necesitan en este caso Alcoa y el conjunto de las empresas». El escenario de la Xunta pasa por «intentar que Alcoa retire el ERE» y que permita «garantizar la actividad industrial». Bien sea porque la multinacional norteamericana decide no cerrar o porque se da «la puerta abierta a cualquier inversor que pueda dar esa continuidad». En cualquiera de los dos casos, señaló el conselleiro, la solución «pasa por el marco eléctrico».

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Galicia cree que el paquete de medidas sí será eficaz. Javier Losada defendió que la creación y regulación del estatuto de consumidores electrointensivos permitirá proporcionar a estas industrias escenarios «predecibles» para sus costes energéticos, reduciendo la «volatilidad» de los mercados energéticos globales y dotando de «seguridad» a las inversiones industriales. «Da a los trabajadores la capacidad de saber que las empresas van a tener un marco de estabilidad a medio y largo plazo para desarrollar las inversiones y, como consecuencia, el trabajo. Eso es bueno para Alcoa, como también lo es para el resto de empresas que desarrollan esa actividad energética electrointensiva en Galicia», explicó Javier Losada. «Por primera vez, un Gobierno toma una decisión que, a medio y largo plazo, va a dar capacidad de programación de las inversiones a las empresas y seguridad en el empleo», añadió el delegado del Gobierno.

En Marea censuró ayer que, precisamente, los plazos para intentar evitar el cierre de la planta de Alcoa son más urgentes. Según su portavoz, Luís Villares, el texto da lugar a un «retraso» de la solución para este tipo de empresas, porque se da un plazo de «seis meses» para la puesta en marcha de este estatuto de consumidores. Villares teme que se pueda llegar tarde, porque la situación de Alcoa requiere de una «solución inmediata». «Echamos en falta que se produjese ya una regulación, llevamos semanas, meses, hablando de esto», incidió el líder de En Marea en rueda de prensa. Además, también reiteró la necesidad de ejecutar las «partidas de 150 millones» que recogen los presupuestos del pasado año y de este «para estabilizar el mercado» y que «están sin ejecutar» todavía pese a que se «está acabando el 2018».