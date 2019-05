NUEVO PANORAMA POLÍTICO El BNG irá «caso por caso» pero no permitirá gobiernos de derechas La agrupación del partido en Catoira se abre a gobernar con los votos del PP

Los partidos continúan sentando las bases para negociar los pactos antes de que se constituyan los concellos el próximo 15 de junio. Ayer fue el turno para el BNG, que no promoverá una estrategia común para toda Galicia, aunque sí sentó unas pinceladas sobre hacia donde se dirigirán esos acuerdos postelectorales. Sin sorpresas, los pactos serán para que no gobierne la derecha «española» allá donde puedan evitarlo, pero irán caso por caso decidiendo su postura específica, explicó el miembro de la Ejecutiva Rubén Cela.

Lo que también descartaron es algún caso puntual de pacto con el PP, como en Catoira, donde los populares ofrecieron un pacto a los nacionalistas para desalojar al PSdeG. Pero parece que en el propio pueblo no están tan de acuerdo: aunque dicen que «no contradicen» lo dicho por la Ejecutiva Nacional, no rechazan que el PP les apoye y se reunirán con los populares para comunicar esta decisión, aunque no harán «pactos» o «negociaciones».

Además, Cela afirmó que solo entrarán en Ejecutivos donde pueda poner en marcha sus «políticas transformadoras», por lo que no entrarán a «gobernar por gobernar».

Primeros contactos

En esa política de ir «caso por caso», los responsables del Bloque y del PSdeG de varias localidades están empezando a hablar y a fijar las bases de una negociación. Es lo que está ocurriendo ya en Lugo, donde el PSdeG de Lara Méndez (ocho escaños, segunda fuerza) necesita de los cinco ediles nacionalistas para retener el bastón de mando. Para ello, las dos partes comenzarán esas conversaciones a principios de la semana próxima, como recoge la Agencia Efe.

La alcaldesa en funciones y el líder del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, se implicarán directamente en esa negociación. Este pistoletazo ocurre después de que la militancia del Bloque aprobase en asamblea el inicio de la negociación y un reparto proporcional entre las dos fuerzas de las concejalías y responsabilidades del próximo Ejecutivo lucense.

La semana que viene también será fundamental para conocer cómo transcurren las reuniones entre los socialistas, la Marea Atlántica y el Bloque en la ciudad de La Coruña. Allí, la socialista Inés Rey (nueve concejales, segunda fuerza) no necesita la ayuda de los nacionalistas (tres) en el caso de que la Marea Atlántica (cinco) apoye su investidura. La confluencia se reunirá el 6 de junio para dirimir qué hacer en la sesión de investidura, explica Europa Press, mientras que el Bloque confirmó que se está creando el equipo negociador para la ciudad herculina. Cela comentó que en los lugares donde sus votos no sean determinantes harán un análisis individualizado, y confirmó que no hay contactos «a nivel nacional» con el PSdeG.

Una vez que se cierren los concellos será momento para las diputaciones, donde la izquierda podría entrar a gobernar en las cuatro provincias una vez perdida por el PP la mayoría absoluta de Manuel Baltar en Orense. La presidenta en funciones de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, aplazó esa negociación para después de la constitución de las Administraciones locales, por lo que no quiso aclarar si los socialistas optarán por un gobierno de coalición con el Bloque.

Esa fórmula es la que gobierna actualmente la Diputación, aunque tras los comicios municipales el PSdeG se ha quedado a un solo asiento de la mayoría absoluta en esta provincia. Además, Silva bromeó con su continuidad al frente de la institución: «Ya sé que ustedes no tienen ninguna duda de que el PSOE va a proponer a la actual presidenta, que soy yo, como candidata», para posteriormente reclamar que se respeten los tiempos.