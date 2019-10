GALICIA El Camino fulmina su récord, con 350.000 peregrinos este año La internacionalización se consolida con la llegada de caminantes de hasta 186 países

Más peregrinos que nunca, llegados de más lugares del mundo. Si el tirón del Camino de Santiago se valorase sobre un mapa, faltarían chinchetas para marcar los países de procedencia de los cerca de 350.000 caminantes que se espera que al término de este año recalen en el Obradoiro. La cifra, una vez más, supone un récord en lo que a llegadas se refiere, sobrepasando los 327.000 del año pasado. «Es pronto para hacer balance porque todavía queda un trimestre, pero estamos seguros de que superaremos el dato de 2018», avanzó ayer el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, durante el recibimiento del peregrino 300.000 en la capital gallega.

La grata sorpresa se la llevó un profesor de física que había hecho el Camino hace cincuenta años y que decidió repetir la experiencia para reencontrarse con sus años mozos. Las diferencias entre una y otra andadura son más que evidentes a juzgar por su experiencia. «Entonces era distinto. No había albergues, no había señales, no había nada... casi no había ni peregrinos», resumió el caminante a su llegada a la Oficina de Carretas. «Entonces estábamos solos. Llegabas a los pueblos, decías que eras peregrino y te miraban raro», rememoró este vallisoletano antes de reconocer que no le faltó un techo bajo el que cobijarse en los diez días que vivió aquella aventura en el año 1959. De ese Camino en blanco y negro, el peregrino recordó que «dormimos en corrales, en garajes... incluso en una prisión de un pueblo», y que solo un día pudo descansar en un cama. La fotografía dista mucho de la que presenta la actual Ruta Xacobea, con una red de albergues pensada para facilitar al peregrino la vivencia, sin renunciar al contacto con la cultura y la naturaleza, dos de los puntales más valorados por los caminantes.

El carácter internacional de las sendas que llevan a la tumba del Apóstol es otro de los factores que definen el Camino actual. En cifras, implica que a lo largo de este año se contabilizaron hasta 186 nacionalidades distintas. Un dato que el conselleiro del ramo comparó con el de países registrados por la ONU —un total de 194—, algo que para Rodríguez significa que el Camino es «internacional» y «reconocido en todo el mundo», por lo que Galicia debe estar «orgullosa».

Cumplido el objetivo de internacionalización del fenómeno xacobeo, el siguiente reto para la Xunta pasa por desestacionalizar la ruta para lograr que el flujo de personas sea constante y más equilibrado a lo largo de todo el año. Su reclamo, los valores que promueve esta milenaria ruta y el impulso de nuevos trayectos que ayuden a sumar más participantes.