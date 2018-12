CULTURA Acento gallego en la Opera de Nueva York La New York City Opera estudia programar dentro de las dos próximas temporadas «O Arame», un título del compositor gallego Juan Durán, estrenado por los Amigos de la Ópera de La Coruña en 2008

La ópera española se internacionaliza, aunque no sea necesariamente en español. La New York City Opera (NYCO), la segunda compañía de teatro lírico de la Gran Manzana, estudia programar dentro de sus dos próximas temporadas «O Arame», un título de cámara del compositor gallego Juan Durán. No es una casualidad, sino el fruto de una gestión impulsada desde los Amigos de la Ópera de La Coruña, que estrenaron esta ópera en 2008, y que ahora están expectantes ante la posibilidad de que cruce el charco y se pueda representar con la compañía con la que debutaron en Nueva York algunos de los más grandes intérpretes de la lírica mundial.

La iniciativa ha partido de director artístico de los Amigos, César Wonenburger, que supo del interés de su homólogo de la NYCO, Michael Capasso, por programar anualmente un título en español o de autores iberoamericanos en sus temporadas, dentro de una audaz estrategia para la captación de nuevos públicos. «A través de varios amigos nos pusimos en contacto con él», explica Wonenburger a ABC, «para hacerle ver la oportunidad que podría ser ofrecer una ópera como "O Arame" en Estados Unidos, de un compositor de prestigio como Juan Durán», quien hace pocas semanas recibió de manos de la Reina Sofía el premio nacional de composición que lleva su nombre.

Cuál fue su sorpresa cuando Capasso respondió interesándose por «O Arame», y desde La Coruña se le hizo llegar el DVD de la producción, grabado durante el estreno de la ópera en septiembre de 2008, dentro del festival que organizan anualmente los Amigos. El máximo responsable artístico de la NYCO avanzó a Wonenburger su interés por incluir este título, con libreto en gallego del dos veces premio nacional (de Literatura Dramática y de Artes Escénicas) Manuel Lourenzo, bien en la temporada 2019-2020 o en la siguiente. A esta buena noticia se suma que el Teatro de la Zarzuela también baraja seriamente esta posibilidad, aunque está condicionada a la continuidad en el cargo de Daniel Bianco, su actual director.

La NYCO, una institución fundada en 1943, ha vivido a lo largo de su historia siempre a la sombra de la Metropolitan Opera, pero si por algo se ha caracterizado es por su mayor audacia y heterogeneidad en sus programaciones, menos encorsetadas en el gran repertorio. Los principales títulos del belcanto han encontrado antes espacio en el Lincoln Center que en el colosal Met, y por sus tablas han debutado jovenes artistas que, años más tarde, se han convertido en estrellas mundiales.

De hecho, el debut neoyorquino de Plácido Domingo se produjo ahí, en 1966, interpretando el «Don Rodrigo» de Ginastera. Una de las sopranos más importantes de los 70, Beverly Sills, alcanzó fama internacional gracias a sus roles belcantistas en la NYCO —de la que fue directora en los ochenta, tras su retirada—, que sin embargo entró en una grave crisis financiera que la llevó a declararse en quiebra y cerrar en 2013. Desde 2016 está en un proceso de reconstrucción, cambiando su sede al Rose Theater.

Desde el frustrado estreno en el siglo XIX de «Inés e Bianca», la ópera del músico coruñés Marcial del Adalid en el Teatro de los Cómicos de París (un incendio a pocos días del estreno impidió, por motivos obvios, tal acontecimiento), nunca antes una ópera de un compositor gallego se había estrenado en un teatro fuera de España. Aunque «O Arame» —cuyo argumento se centra en la historia de dos artistas de circo, Labarta y Gloria, que han llegado a los últimos días de sus vidas— sí sabe lo que es representarse más allá de nuestras fronteras, ya que en junio de 2017, la Universidad de Oxford la llevó a escena en coproducción entre el Centro John Rutherford de Estudos Galegos y el Queen’s College.

Está siendo un 2018 agridulce para los Amigos de la Ópera. En la parte negativa, han vuelto a sufrir recortes presupuestarios de las administraciones públicas, viéndose a sacar adelante una programación lírica con enormes dificultades pero de enorme calidad. Sin embargo, esa capacidad para sobreponerse a las dificultades y los 65 años de actividad incansable por la cultura en La Coruña les han hecho merecedores del Premio Nacional de Lírica a la Institución del Año, un galardón concedido por los directores artísticos de los teatros operísticos españoles, y que les será entregado en marzo durante el transcurso de una gala en el Liceo de Barcelona.