L'ECA de Riba-roja reivindica la fotografia amb cinc exposicions de destacats creadors contemporanis Mira Bernabeu, Ángel Marcos, Ana Palacios, CastroPrieto i Gervasio Sánchez protagonitzen un itinerari expositiu d'elevat contingut social

L’Espai d’Art Contemporani El Castell (E CA) de Riba-roja de Túria inaugura avui dimecres l’exposició ͞Al fil de... la fotografia͟, una mostra que inclou cinc projectes de destacats fotògrafs contemporanis: Mira Bernabeu, Ángel Marcos, Ana Palacios, Castro Prieto i Gervasio Sánchez. Tots ells són part significativa del panorama creatiu actual i els seus respectius discursos representen les diferents possibilitats que el llenguatge fotogràfic utilitza per a abordar i qüestionar el món que ens envolta, cadascun des d’un prisma diferent. Els cinc projectes tracen un mateix itinerari expositiu marcat per l’elevat contingut social, el caràcter qüestionador i la poca complaença amb la realitat.

Com assenyala Alicia Ventura, comissària de l’exposició i responsable de la Col·lecció DKV, Al fil de... pretén erigir-se en un espai de diàleg, investigació i pràctica. A més, vol ser una plataforma educativa on s’exploren les possibilitats d’aquesta disciplina artística. En paraules de Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, ͞els murs del Castell de la localitat alberguen diferents testimonis de la realitat actual des de perspectives diferents i complementàries. L’E CA continua amb la seua tasca de donar a conèixer propostes artístiques de gran interés per a la ciutadania. La mostra ocuparà les diferents sales del centre expositiu fins al pròxim 15 de març. Mira Bernabeu: Panorama de béns i serveisLes obres de Mira Bernabeu que es poden contemplar a l’E CA corresponen a la cinquena entrega de la sèrie de panorames que el fotògraf alacantí desenvolupa des de fa més de quinze anys. El seu treball s’emmarca en els projectes de representació i construcció de la realitat que Bernabeu va començar en 2001 amb el primer Panorama de rehabilitació (Nova York). En aquest cas, es pot observar el resultat de les visites que va realitzar a l’Hospital de Dénia durant més d’un any i mig.

En la seua mirada, Bernabeu es va centrar en els professionals i els llocs menys comuns. D’altra banda, va excloure les referències directes als pacients i als seus familiars, així com les visions del dolor, la malaltia, la mort o el naixement. Ángel Marcos: La subversió íntimaEl castellà-lleonés Ángel Marcos mostra en Riba-roja el projecte seleccionat i presentaten la 55a edició de la Biennal de Venècia (2013). Una vegada més, el seu objectiu analitza les formes del poder econòmic i la desprotecció de determinades classes socials. Per tal d’aconseguir el seu propòsit, l’artista va examinar els barris de Las Tudas i La Mota de Medina del Campo, la seua localitat natal. Es tracta de zones aïllades del casc urbà on, justament per la seua situació geogràfica, s’estableixen relacions personals molt particulars. Així mateix, s’afegeix una vessant emocional per la vinculació afectiva del mateix fotògraf amb el lloc. Ana Palacios: Albí Aquesta sèrie fotogràfica centra el seu interés en el dia a dia de les persones albines del continent africà. D’aquesta manera, queden reflectides les complicacions mèdiques associades a aquesta condició genètica, així com les circumstàncies econòmiques i la discriminació social que pateixen.

El relat d’Ana Palacios se centra en els més joves i recull gestos senzills i quotidians en moments de calma, intimitat o esperança. Així, la fotoperiodista aragonesa torna a situar en primer pla situacions quasi desconegudes i interpel·la el visitant en cerca d’una solució. Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Diputació d’Osca i de l’Ajuntament d’Osca. Castro Prieto: La seda trencada Aquest projecte reuneix les fotografies fetes en la casa abandonada de la família Madrazo, dinastia extinta de pintors madrilenys dels segles XIX i XX. A més de peces artístiques d’altíssim valor, l’artista va tenir accés a documents i objectes acumulats durant dècades. Tots ells van ser captats per Juan Manuel Castro Prieto -Premi Nacional de Fotografia en 2015- tal i com van ser trobats, deixant que la llum i les ombres els modelaren.

D’altra banda, l’escriptor Andrés Trapiello també hi va tenir una participació fonamental. D’aquesta manera, relat literari i fotografia van de la mà per a recrear el so visual del lloc. Gervasio Sánchez: Vides minades, 10 anys Per últim, l’E CA acull un projecte de vida (encara en curs) de Gervasio Sánchez -Premi Nacional de Fotografia en 2009- centrat en la capacitat destructiva de les mines. Des de 1995, el fotoperiodista col·labora amb les organitzacions Intermón Oxfam, Mans

Unides i Metges Sense Fronteres per a mostrar les conseqüències d’aquests artefactes explosius: morts, mutilacions i inutilització de terres, pous o camins. Així mateix, s’ha de tenir en compte l’impacte econòmic dels treballs de desminat. L’artista ens mostra aquesta realitat a través de quatre testimonis gràfics recollits a Sarajevo (Bòsnia Hercegovina), Boane (Moçambic), Lajan (Kurdistan iraquià) i Bucaramanga (Colòmbia). S’ha de destacar que les obres de Mira Bernabeu, Ángel Marcos i Gervasio Sánchez estan cedides per DKV Seguros. L’Espai d’Art Contemporani El Castell (E CA) L’E CA va obrir les seues portes en maig de 2017 amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de creadors contemporanis. Així mateix, la seua voluntat és dinamitzar el circuit artístic de la Comunitat Valenciana i donar difusió a les manifestacions creatives d’avantguarda entre la ciutadania.

L’Espai d’Art Contemporani El Castell compta amb un Consell Assessor format per reconegudes personalitats de la cultura contemporània. Actualment, aquest organisme està format per Rafael Alcón, arquitecte i expert en art; José Luis Cueto, Vicerector de Cultura de la Universitat Politècnica de València; Román de la Calle, crític d’art i catedràtic d’Estètica de la Universitat de València; Enric Gómez, assessor cultural de l’Ajuntament d’Alfafar i impulsor de la galeria Edgar Neville; Carlos Pascual de Miguel, col·leccionista d’art i expresident de la Fundació Cañada Blanch; i José Sanleón, artista i professor de la Facultat de Belles Arts de València. El professor de música i director del Conservatori de Riba-roja de Túria Juan José Campos exerceix de secretari i el regidor Francisco Caparrós Durán és el coordinador. L’alcalde de la localitat, Robert Raga, és el president del Consell. Els murs del castell d’aquesta localitat del Camp de Túria han acollit fins ara les exposicions ͞Vigílies͟ de Toni Cucala; ͞No sols mires. Escolta. Projectes 2002/2017͟ de Pepe Gimeno; ͞SIETESERIESVIAJESVIDAS͟ de José Morea; i ͞El món geomètric d’Enric Mestre͟.