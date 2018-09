Política De los «ximoanuncios» al «atrévase a pensar»: las citas del debate sobre el estado de la Comunidad Valenciana Puig acaba pidiendo disculpas a Isabel Bonig tras un sonoro cabreo y el tripartito aplaude un lapsus de la líder del PPCV

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir VALENCIA Actualizado: 11/09/2018 18:23h

El debate sobre el estado de la Comunidad Valenciana ha dejado este martes destacados momentos que han provocado desde aplausos inesperados y burlas a sonoros cabreos que han acabado con peticiones de perdón. Tras una primera parte de la sesión en la que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha expuesto numerosos anuncios que incluso sobrepasan en plazos a la presente legislatura, ha llegado el turno del PP.

Isabel Bonig, en su habitual tono batallador -aunque menos vehemente que en otros plenos-, ha realizado un balance de lo que en su opinión han sido «fracasos» del Consell, aunque la mayor parte de su intervención ha ido dirigida a presentar una parte de su programa de Gobierno.

Entre acusaciones a Puig y Oltra, se ha acabado llevando los aplausos de la bancada de los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico cuando ha tenido un lapsus a la hora de explicar lo que harán «dentro de ocho años, cuando haya cambio de gobierno». Bonig ha corregido rápidamente para aclarar que se refería a «dentro de ocho meses, si no es antes», cuando se celebren las elecciones.

Las formaciones del tripartito, especialmente el PSPV -cuyo portavoz, Manolo Mata, se ha puesto en pie para ovacionarla-, han aprovechado la equivocación para resaltar que los populares dan por hecho que no podrán recuperar la Generalitat tras los comicios de 2019. «El subconsciente ya le ha dicho lo que hay: ocho años más», ha comentado Puig en su siguiente réplica.

Antonio Estañ, en su escaño de las Cortes este martes - ROBER SOLSONA

Precisamente ha sido otra afirmación del jefe del Consell la que ha provocado un importante cabreo de Bonig. Éste ha criticado la «deriva imperiosa» que lleva al PP a seguir el camino del «populismo conservador» y a hacer un «viaje al salvinismo» que espera que no sea «definitivo». Para ello, ha utilizado una cita de Kant, «de Immanuel Kant, no Camps»: «Atrévase a pensar y atrévase a recuperar los valores de la Ilustración». Una frase que no ha gustado en absoluto a la líder de los populares valencianos ni a su bancada, que ha comenzado a gritarle «machista» al presidente de la Generalitat. Tras la finalización de la primera parte del debate, se ha acercado a su escaño para pedirle disculpas.

Ya hacia el final de la mañana, ha llegado el turno del portavoz de Podemos, Antonio Estañ, quien ha iniciado su discurso refiriéndose a las iniciativas de Puig. «Nos preocupa que a veces haya en este Consell más publicidad que política, ya que algunas de nuestras exigencias en esta cámara se saldan con lo que nosotros llamamos cariñosamente 'Ximoanuncios'», ha indicado. «Pueden ser una buena política comunicativa, pero no una buena política a secas si no viene acompañada de cumplimientos», ha añadido.