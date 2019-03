Entrevista Ximo Puig: «El PP y el PSOE siempre han sido las grandes ofertas, y eso es bueno» El presidente de la Generalitat Valenciana reconoce que las maniobras para apartar a Pedro Sánchez fueron «un error masivo» y asegura que no entra en sus cálculos perder las elecciones

Ximo Puig afronta de manera acelerada la última etapa de su mandato tras decidir adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales. Desde su visión federalista y más cercana al ala nacionalista del PSPV, se perfila como un aliado de Pedro Sánchez en la gestión del desafío catalán a diferencia de otros líderes territoriales socialistas. Defensor de su Gobierno compartido con Compromís, confía en revalidar el pacto que le permita mantenerse como presidente de la Generalitat Valenciana.

¿En qué ha cambiado su relación con Pedro Sánchez desde que se sumó al frente para propiciar su salida como secretario general del PSOE en 2016 hasta ahora?

Aquel año fue malo para el PSOE, cometimos todos muchos errores. Pero creo que hay que aprender de ellos. Desde luego nos equivocamos de forma masiva. Aun así, lo importante es mirar hacia el futuro y a la Comunidad Valenciana le interesa tener un Gobierno aliado, cómplice, alineado con nuestras políticas, porque es la manera de resolver mejor los problemas de los ciudadanos.

¿En qué sentido se equivocaron?

Hicimos ombliguismo. Cuando los partidos se miran demasiado el ombligo se rompen el cuello.

¿Cree que la gente ve verosímil su postura ahora después de firmar para la salida de Sánchez?

Las decisiones no son maniqueas. Con perspectiva histórica ya digo que no fueron acertadas porque era un momento de bastante desconcierto en la política española que afectó más al PSOE. De hecho, estamos aún en una situación nueva en la que la inestabilidad es la norma. Pero creo que Sánchez está haciendo una buena labor y como líder del socialismo también.

A usted se le vio como un «susanista».

Ese etiquetaje nunca ha tenido sentido. En cada momento determinado, apoyo con convicciones aquello que creo que es mejor. En orden jerárquico, para mi comunidad. Pero en el fondo lo que soy es profundamente demócrata, y los procesos internos hay que aceptarlos y actuar en consecuencia. Un partido no puede ser un fin en sí mismo.

¿Si no fuera capaz de revalidar una mayoría de izquierdas seguiría los pasos de Susana Díaz y se mantendría como jefe de la oposición?

No entra en mis cálculos.

¿Y ser vicepresidente si Compromís lograra más votos que el PSPV o si Mónica Oltra y Podemos le reclamaran la Presidencia a cambio de sostener el Gobierno?

Tampoco entra en mis cálculos.

¿Se plantearía pactar con Ciudadanos antes que con Compromís y Podemos en el caso de que dieran los números?

Ciudadanos ha dicho que no quiere saber nada de nosotros, es su posición. Durante este tiempo, sobre todo al inicio de la legislatura, se han propiciado muchos acuerdos con ellos en las Cortes Valencianas. En lo que no creo es en la fronterización de espacios, los bloques cerrados y absolutamente graníticos no ayudan a la convivencia ni a la propia realidad plural de un país. Si en estos cuatro años podemos concretar el avance de la Comunidad Valenciana, es precisamente en términos de convivencia. En otros lugares se evidencian las fracturas y aquí es al contrario, hemos pasado de una situación de crispación a una en la que hay mucho más respeto. Y en ella todo el mundo ha participado. El último pleno del año en las Cortes fue un ejemplo, habla muy bien de la sociedad valenciana. Y tanto este Gobierno autonómico como el resto de las fuerzas políticas han ayudado a propiciar este escenario.

El presidente de la Generalitat atiende a ABC - MIKEL PONCE

¿Piensa de verdad que Ciudadanos no querría pactar con el PSPV si sumaran?

En Ciudadanos se ha producido una derechización muy grande, y en determinados aspectos está compitiendo con la extrema derecha. Eso es un problema porque se aleja de sus planteamientos iniciales liberales. En España se está dejando un espacio muy amplio de moderación al que el PSOE debe dar cobertura porque la derecha ha huido de él.

Ha hablado usted de las amplias mayorías sociales y de que no le gustan los bloques cerrados. ¿Le levantarían entonces alguna vez el cordón sanitario al PP?

El PP y el PSOE siempre han sido las dos grandes ofertas y eso es bueno. Son dos visiones de la sociedad pero hay puntos de encuentro claros, como la Constitución. De hecho, nosotros hemos votado cosas con el PP y en el futuro también puede ocurrir. Yo con el señor Rajoy tenía una buena relación. Pero el problema es que el PP está ahora muy derechizado y a veces lo que dicen sus líderes no se diferencia de lo que dice Vox.

¿Se le pasa por la cabeza gobernar en solitario?

Cualquier partido político a lo que aspira es a tener la máxima mayoría posible para poder implementar su programa. Pero son los ciudadanos los que deciden, hay que escuchar lo que dicen. Ahora no quieren mayorías absolutas, sino gobiernos de coalición. Y hay que hacerles caso para generar estabilidad. Para que un país avance ha de tener una institucionalidad fuerte. En la Comunidad Valenciana lo hemos conseguido, y eso revierte en aspectos como la economía. Por ejemplo, ha aumentado un 108% la inversión extranjera.

Una de las causas del adelanto electoral fue la de movilizar a sus votantes ante el temor a la irrupción de Vox y un posible efecto andaluz. La encuesta de GAD3 para las generales le da el triunfo al PSOE, pero la suma de derechas supera a los partidos de izquierdas. ¿Lo ve extrapolable a las autonómicas?

Respeto mucho las encuestas y en concreto a Narciso Michavila. Pero son fotos del momento, la volatilidad es enorme y es casi imposible calcular los escaños. Lo que veo que hay detrás de ellas es una buena valoración del Gobierno valenciano y pienso que sobre todo habrá más participación. Cuanta más haya, más legitimidad tiene la democracia. Estoy convencido de que los ciudadanos de esta comunidad no quieren volver de donde han huido ni a cómo nos dejó el PP. La situación en Andalucía era diferente porque había un gobierno del mismo partido durante décadas.

¿Cómo cree que afecta a sus socios de Compromís el adelanto electoral? ¿Le beneficia o le perjudica? Hay quien piensa claramente que lo segundo.

Hay gente en todos los partidos que piensa de manera diferente. Creo que es una oportunidad también para sumar sinergias de un proyecto progresista en España y en la Comunidad Valenciana. Esta ambición no tiene que afectar negativamente a Compromís.

¿Teme que esta decisión afecte a la relación de confianza que mantenía con Oltra?

Nosotros hemos puesto siempre el interés general por encima del particular, y así continuará siendo. Hemos sido corresponsables. Respeto su opinión como ella, estoy seguro, respeta la mía.

¿Y temían que Podemos no llegara a la barrera del 5% si no anticipaban comicios, como decían algunas voces del PSPV?

No. Hay un espacio político en ese ámbito que creo que va a tener su correspondencia. Pero no soy un analista y bastante tengo con intentar que mi proyecto tenga el mayor apoyo posible.

¿Qué supondría para usted que el adelanto electoral finalmente no les diera los números deseados? ¿De qué forma asumiría la responsabilidad?

Es que no entra en mis cálculos.

¿De verdad piensa que se pondrá el foco en «el problema valenciano» respecto a la financiación con unas elecciones generales a la vez que las autonómicas?

Es muy difícil en este tiempo soslayar el espacio político predominante que es el nacional, sea ahora o más adelante. Pero entre las dos elecciones posibles, creo que sí hemos situado parte del mensaje. Hemos dejado de ser tan invisibles. La idea es levantar la mano y decir: «¡Oiga, estamos aquí!». Para intentar conseguir la mejor financiación no hay que montar aventuras soberanistas, sino trasladar que hay un problema territorial en España que es que no se está garantizando la igualdad entre españoles y hay que conseguirla respetando las singularidades. Se puede defender esta postura sin mayores estridencias. La Comunidad Valenciana tiene 11 puntos menos de renta per cápita, es la única que aporta y al mismo tiempo tiene una financiación por debajo de la media. Es la que más ha crecido en turismo en los últimos años. Tiene muy buenos datos económicos y no recibe lo que le corresponde, y si lo hiciera podría aportar mucho más al conjunto de España.

¿Y cree que hay alguna excusa para que la reforma del sistema de financiación llegue en una próxima legislatura con un Gobierno de Pedro Sánchez?

No hay ninguna excusa, gobierne quien gobierne, lo haga o no Sánchez. Entre otras cosas porque hay que reparar la discriminación que sufre en términos objetivos. Pero esto no puede ser una batalla identitaria, es de igualdad entre ciudadanos.

¿Le parecen razonables los argumentos cuando el escenario de mayorías puede ser el mismo?

Evidentemente es un escenario de dificultad. El problema es que hay que intentar tener una mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde están representados los territorios; y en el Congreso, que es donde están representados los partidos. Yo espero que sea posible que todos los trabajos hechos hasta ahora ayuden. La posición de los expertos valencianos ha sido muy decisiva abriendo camino para un objetivo de todo el país. Con todas las insuficiencias que habrá también en el nuevo modelo, hay que superar el «status quo» que nos genera ese déficit permanente.

Puig, en un momento de la entrevista - MIKEL PONCE

Pero todo ello está difuminado por el debate catalán.

Si, esta contaminación oculta las grandes cuestiones de debate nacionales.

¿Con qué PSOE se siente mas identificado respecto al desafío catalán? ¿Con el que apoyó la aplicación del 155 o con el de las comisiones bilaterales?

Es el mismo PSOE. Cuando hubo que estar con Rajoy porque se había traspasado la línea roja del respeto constitucional se estuvo. Pero ahora, dentro de la ley, se aboga por propiciar el diálogo institucional. Y creo que es lo que debe hacer Sánchez. Aquí no ha habido ningún tipo de complicidad con los independentistas. Si estamos en un proceso de adelanto electoral es precisamente porque el independentismo no ha aprobado los presupuestos.

Sin embargo, dentro de su partido existen otros líderes territoriales que no han visto con buenos ojos determinadas actitudes del Gobierno de Sánchez con Cataluña, como por ejemplo la polémica figura del «relator». ¿Qué papel quiere jugar usted en todo este escenario, siendo tan defensor, por ejemplo, del federalismo?

Cada líder territorial tiene una visión de España. Compartimos una general pero este país es muy diverso. No es incompatible la realidad diversa, el concepto de las autonomías y de los autogobiernos, con un espacio común. Tan anticonstitucional es romper desde la perspectiva soberanista como aquellos que quieren acabar con las autonomías. Tan inconstitucional es la recentralización como el independentismo.

¿Le incomoda que la empresa de su hermano sea receptora de ayudas y contratos de la Generalitat y que la oposición lo emplee en su contra?

Me incomoda por una razón. Mi hermano es un trabajador que cobra un sueldo de mileurista y está en una empresa pequeña. Si los grandes grupos de comunicación están en la situación que están, imagínese una empresa comarcal. Es ridículo. A mí me duele por mi hermano. Nunca he favorecido a nadie de mi familia ni de fuera de mi familia. Además, no hay ningún planteamiento de carácter judicial sino un intento de erosión. El PP trata de hacer ver que todos somos iguales y no es así. La corrupción en la Comunidad Valenciana está adosada al PP.

Sin embargo, sí que han saltado casos que han afectado al PSPV, como la investigación al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, o la causa de presunta financiación irregular.

Jorge Rodríguez está por un tema administrativo.

Y por otros delitos como malversación.

Una prevaricación administrativa no es corrupción. Es una mala práctica. De lo único que se le acusa en este momento, hasta donde yo sé, es de haber nombrado de una manera indebida a cargos en una empresa pública. Eso no tiene nada que ver con robar ni con financiar al partido. Cuando se levante el secreto de sumario lo veremos. Y respecto a la financiación ilegal de hace 15 años del partido socialista, no hay nada en los juzgados. Todo se ha ido archivando.

No se ha podido seguir investigando la presunta financiación ilegal por la prescripción de los delitos.

No hay delito. En estos cuatro años no ha surgido ningún caso de corrupción en el PSPV. Y sin haber surgido hemos tomado medidas como apartar al alcalde de Alicante por no haber actuado, en principio, de la manera más correcta.

¿Y usted está orgulloso de que Rodríguez se vuelva a presentar de alcalde de Ontinyent no habiendo actuado, en principio, de la manera más correcta?

En el momento en el que se levante el secreto de sumario, si hay algo que afecte al comportamiento democrático más allá de corrupción, se tomarán las medidas oportunas.

¿Qué le parece que varias de las leyes sociales o educativas que han impulsado hayan chocado con los tribunales?

Es obvio que España es un país democrático en el cual hay independencia judicial. Pero quiero decir, desde el respeto absoluto a las resoluciones, que hemos recurrido muchas de ellas. Y también es verdad que a la oposición le han tumbado muchas de las cuestiones. Aquí, respecto a la educación, no hay un conflicto. En el plurilingüismo se inició un camino que no fue el correcto y se dio la vuelta. El objetivo fundamental es que los niños y niñas de la Comunidad Valenciana sepan castellano, valenciano e inglés cuando acaben su etapa educativa. El sistema que hemos propuesto es en gran medida el del PP en Cataluña. Se quiere inventar una confrontación que no existe. El castellano no está amenazado aquí.

Aparte del plurilingüismo también ha recibido críticas por el requisito lingüístico de los funcionarios.

Lo importante es el ciudadano. Es el que debe ser atendido en la lengua que él determine, sea castellano o valenciano. Y para eso es fundamental que los funcionarios tengan capacitación en términos generales en las dos lenguas. Ahora hay que establecer el nivel en la ley, dependiendo de si es de cara al público o no. Habrá que encontrar fórmulas flexibles. Lo que queremos es avanzar en el bilingüismo positivo.

Ximo Puig responde a las preguntas de ABC - MIKEL PONCE

¿En que punto se encuentra la reciprocidad de las emisiones con TV3?

No podemos sustraernos de la realidad política que existe en estos momentos. Me gustaría que hubiera una mayor relación con Cataluña en algunos ámbitos porque es histórica, estrecha y comercialmente muy potente. Podríamos haber trabajado juntos en cuestiones como el Corredor Mediterráneo, sobre el cual hicimos una cumbre en Barcelona a la que el señor Torra no vino. Esas cosas han erosionado una relación que debería ser de respeto y cooperación.

Usted trató de establecer al principio de la legislatura esa relación estrecha incluso con encuentros con Puigdemont. ¿Decidió paralizar todo eso?

Efectivamente al principio de la legislatura nos encontrábamos en otro marco. Conforme ha ido avanzando la dinámica en Cataluña cambió. Y en estos momentos están en un bucle.

¿Se plantería aumentar el presupuesto de À Punt?

Todos los departamentos de la Generalitat necesitan recursos porque todos quieren hacer más. Pero este presupuesto es el que hay.

¿Por qué el presidente de la Generalitat no se ha reunido en toda la legislatura con la empresa que proyecta la mayor inversión en la Comunidad Valenciana a través de Intu?

No sé si es la que ha proyectado la mayor inversión. Desde luego, yo me he reunido con muchas empresas. Es cierto que en alguna en concreto ha habido mucho ruido, pero aquí cualquier inversión extranjera tiene garantizada la seguridad jurídica. Hay que hacer las cosas bien por parte de la Administración y de las empresas. Si en este caso cumplen con el marco, tendrán su capacidad de desarrollo. Nosotros hemos desatascado proyectos que llevaban años, por ejemplo Parc Sagunt. Para mí es una obsesión facilitar más la inversión.

¿De qué medida tomada como presidente se siente más orgulloso y cuál es la que no le ha dado tiempo a ejecutar?

Hay muchas positivas. La que más me hace entender todo este mandato es aquella que afecta a las personas con Hepatitis C. Los copagos o la reparación moral del metro son otras. De cara al futuro queda mucho por hacer. Todos los indicadores sociales y económicos han mejorado, pero estamos lejos de lo que se merece la Comunidad Valenciana, sobre todo en tema de empleo en mejores condiciones.

¿Qué le parece que gente de su partido no se muestre del todo partidaria de su idea de fichar independientes en las listas?

El PSPV, cuando más éxito tiene, es cuando es más abierto. Necesitamos transversalidad y ampliar las fronteras del partido. Por eso, una parte es la incorporación de independientes y otra generar ámbitos de cooperación con gente de fuera.

¿Abogaría por una repetición del mestizaje tal y como está planteado ahora si se reeditara el Botánico?

Me he sentido muy a gusto con este Gobierno y reconfortado con la experiencia. Hablar de la arquitectura del nuevo Consell no me ocupa. Lo que sí que es cierto es que todo es revisable y evaluable, aunque el mestizaje es el camino porque hemos conseguido que no haya dos gobiernos sino uno.