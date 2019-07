Política Ximo Puig: «Hay interés político y mediático en desgastarme» El jefe del Consell sostiene que no es rico y que patrimonio procede de una indeminización por despido que invirtió en acciones

ABC @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 12/07/2019 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este viernes respecto a las críticas por las acciones que tiene en Grupo Zeta y el periódico Mediterráneo, que "es una situación en la hay interés mediático y político por desgastar al presidente" pero ha defendido que en este caso "más transparencia" que la que ha demostrado "es imposible".

Puig se ha manifestado así durante ante los medios tras reunirse con alcaldes y alcaldesas en Borriana (Castellón) al ser preguntado si va a dar explicaciones sobre esta cuestión en Les Corts y cuándo. Tanto PP como Cs han pedido a Puig explicaciones relativas a la operación financiera del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Grupo Zeta, accionista mayoritario de Mediterráneo.

Preguntado si se plantea deshacerce de esas acciones, el presidente de la Generalitat ha respondido que no sabe dónde está el problema. "Yo no soy rico y mi único patrimonio es esto que es producto de una indemnización por despido improcedente", ha reseñado para añadir que "siempre, preservando el interés general, estoy dispuesto a cualquier decisión, mi vida no ha estado vinculada precisamente al interés económico".

Sobre las explicaciones en Les Corts, ha apuntado que "las explicaciones en el Parlamento se dan en función de la agenda del Parlamento", pero ha dicho que él ha dado explicaciones "desde el minuto cero" cuando le han preguntado y ha detallado "clarísimamente" cuál es su relación con una empresa a la que accedió "de manera accidental" al ser despedido después del golpe de estado de Mediterráneo, periódico en el que había trabajado.

"Si nunca me hubieran despedido, nunca hubiera tenido que cobrar esa indemnización que cobré porque hubo en aquel momento una actuación política, de persecución política, y nos echaron a una serie de periodistas que después participamos en la compra del periódico cuando finalmente fue privatizado a través de una sociedad", ha dicho.

"Yo soy socio de una sociedad en función de un intento de que hubiera prensa abierta en la provincia de Castellón, y ha sido una participación absolutamente residual, el 1 por ciento, que he mantenido, que he declarado siempre y, por tanto, no hay ninguna novedad respecto a esta cuestión", ha añadido.

El jefe del Consell ha aclarado que no es ni nunca fue socio de Zeta, "que es la empresa a la que el PP le dio un crédito que, es evidente, como se ha demostrado, que no estaba suficientemente bien avalado, pero fue una decisión que se tomó en el pasado".

Ahora -según ha dicho- "lo que se ha hecho, ha sido, en un conjunto de actuación sindicada, tomar las decisiones que ya se han explicado" por el Instituto Valenciano de Finanzas, "que es quien las ha tomado, y en las que yo no tengo nada que ver y, además, no afecta directamente a mi participación en Pecsa".

"Es una situación en la hay interés mediático y político por desgastar al presidente pero, más allá de esto, más transparencia es imposible porque en todo momento todo el mundo sabía que esas acciones existían, que era una participación absolutamente limitada y que no he participado en ningun consejo de administración ni en la Junta General", ha apuntado Puig, quien ha añadido que no ha tenido nada que ver, "de hecho la propia línea editorial del periódico durante mucho tiempo lo ha demostrado".

Preguntado si se plantea deshacerce de las acciones, el presidente de la Generalitat ha respondido que no sabe dónde está el problema. "Yo no soy rico y mi único patrimonio es esto que es producto de una indemnización por despido improcedente", ha reseñado.

No obstante, ha aseverado que "siempre, preservando el interés general, estoy dispuesto a cualquier decisión, mi vida no ha estado vinculada precisamente al interés económico".