Política El PP critica que Ribó permita cortar el tráfico para la cabalgata republicana pero no para otras entidades Los populares recuerdan que el alcalde de Valencia asiste a esta celebración mientras no acudió a la apertura de Expojove, a las celebraciones del Día de la Virgen o a las Batallas de Flores y se niega a presidir la Semana Santa Marinera

ABC

@ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 13/01/2019 13:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha censurado el "trato de favor" que el equipo municipal de gobierno que conforman Compromís, PSPV y València en Comú y que preside Joan Ribó da a los organizadores de la cabalgata de Las Magas de Enero, que tiene lugar este domingo en la ciudad.

Así lo ha indicado, en un comunicado, el portavoz 'popular' en el consistorio, Eusebio Monzó, que ha resaltado esta actitud hacia la Sociedad Coral El Micalet, impulsora de este evento, "en comparación con el recibido por otras entidades de la ciudad como la Junta Central Vicentina, que está presidida por el concejal de Fiestas", Pere Fuset.

"Ribó prohibió a la Junta Central Vicentina que celebrase una peregrinación en honor a San Vicente Ferrer por la calle de la Paz un domingo del mes de octubre y no ha puesto ningún impedimento en autorizar la cabalgata de las Magas de Enero, que va a cortar esta misma vía y también San Vicente y la plaza del Ayuntamiento, coincidiendo además con el último domingo de rebajas con los comercios abiertos y con la celebración de la carrera 10K", ha expuesto.

Asimismo, Monzó ha destacado que el operativo extraordinario de la Policía Local para esta cabalgata está compuesto "por veinte agentes y diez coches patrulla" y ha resaltado que la comitiva "cortará o desviará once líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)".

El portavoz del PP ha comentado que los argumentos dados para no autorizar la peregrinación dedicada a San Vicente Ferrer --"recogidos en un informe del Servicio de Movilidad aprobado por la Junta de Gobierno--" señalan que "de autorizarse se habría ocupado una vía de la red viaria básica de la movilidad y se habría producido una afección negativa al servicio público de EMT".

Tras ello, ha lamentado que "para dar permiso a la entidad catalanista que organiza la cabalgata de este domingo, en la que participa como Maga la concejala de Compromís Pilar Soriano y en la que en los años anteriores el alcalde ha realizado un discurso político desde el balcón del Ayuntamiento, no se ha tenido en cuenta ninguna advertencia de Movilidad".

"Les han autorizado no solo a cortar la calle de la Paz sino también a cerrar al paso de la comitiva la calle San Vicente y la plaza del Ayuntamiento", ha planteado Eusebio Monzó, que ha reprochado que ese "privilegio" no se dé "a otras entidades con más tradición histórica en la ciudad".

Cumplir el acuerdo de pleno

Monzó ha exigido a Joan Ribó que "cumpla el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de València de abril de 2016 que le obligaba a redactar un reglamento para regular el uso del balcón y la colocación de banderas y pancartas en edificios municipales".

El concejal ha señalado que "esta iniciativa del grupo 'popular' pretendía "evitar un uso indiscriminado e indebido de los edificios municipales como sucedió cuando con motivo de la celebración de València como capital de la República, se colocó una pancarta en la que se exhibían símbolos y banderas que no son constitucionales".

Eusebio Monzó ha agregado que ese acuerdo también buscaba evitar "que se utilizara el balcón para lanzar soflamas políticas como ha hecho en otras ocasiones el alcalde al final de las cabalgatas de las Magas".

Fuera de plazo

Por otra parte, el representante del PP ha afirmado que el gobierno municipal permitió a la Sociedad Coral El Micalet "justificar la subvención de 25.000 euros que recibió en 2017 del Ayuntamiento fuera del plazo que marca la ley".

"La ley 38/2003 General de Subvenciones fija como plazo máximo para justificar una subvención pública el 31 de enero del año siguiente en que se concede la ayuda", ha explicado Monzó, que ha apuntado que en este caso "la documentación que presentó El Micalet para justificar la ayuda recibida en 2017 está fechada el 23 de febrero de 2018, más de veinte días fuera de plazo".

"La Ley General de Subvenciones regula que si la justificación de la subvenciones no se hace dentro del plazo legal marcado, las entidades beneficiadas con las ayudas deberán devolver la cantidad recibida a la administración, que podría además imponerles una sanción por la irregularidad administrativa cometida", ha agregado el portavoz 'popular'.

Asistencia de Ribó

Eusebio Monzó ha comentado que "si puede, seguro que" Joan Ribó "no faltará a la cabalgata de las Magas". "No asistió a la apertura de Expojove, nunca está presente en las celebraciones del Día de la Virgen, se niega a presidir la Semana Santa Marinera, no ha estado presente en las dos últimas Batallas de Flores, impide que la Senyera entre en la Catedral" y "apoya actos en favor de los políticos independentistas catalanes que están en prisión", ha censurado Monzó.