Nuevas restricciones por el coronavirus en Valencia a partir del 24 de mayo

La Comunidad Valenciana afronta la novena semana consecutiva en riesgo bajo de propagación del coronavirus , con apenas veintinueve contagios por cada 100.000 habitantes y con la incidencia más baja de España, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 162,03 positivos.

[Ximo Puig: «Soy partidario de que la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos»]

En este contexto, la Generalitat Valenciana debe decidir cuáles serán las nuevas restricciones en vigor y si prorroga o no el toque queda nocturno a partir del día 24 de mayo, fecha en la que finalizan las actuales limitaciones.

La idea inicial del Ejecutivo presidido por Ximo Puig era mantener el toque de queda durante todo el mes de mayo como mínimo. Sin embargo, como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acortó los plazos, la Generalitat debería volver a solicitar esta limitación con los informes epidemiológicos y de los expertos correspondientes.

[La Generalitat Valenciana decide esta semana la prórroga del toque de queda y nuevas restricciones]

El TSJCV rechazó la pasada semana las alegaciones de Vox contra las restricciones de la Generalitat que afectaban a derechos fundamentales -el toque de queda y la limitación de personas en reuniones-, al considerar la Sala que las limitaciones eran «indispensables» para reducir la transmisión del Covid-19.

Sin embargo, en el momento en el que se aceptaron las actuales restricciones, la incidencia acumulada de la Comunidad Valenciana estaba nueve puntos por encima de la actualidad.

En función de la situación epidemiológica , la Generalitat decidirá esta semana, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental , si prorroga las limitaciones actuales -incluidas las que afectan a derechos fundamentales- o si relaja algunas medidas.

Estas son las restricciones del coronavirus vigentes en la Comunidad Valenciana:

En estos momentos, el uso de la mascarilla es obligatorio en la Comunidad Valenciana en espacios como las playas y hay contadas excepciones para su no utilización. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad.

[Uso de la mascarilla en Valencia: obligatoria en las playas y sin apenas excepciones]

La limitación de la movilidad nocturna permanece vigente entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

En los lugares públicos, como la calle o las terrazas de la hostelería, podrán reunirse un máximo de diez personas no convivientes. En espacios privados, como los domicilios, se podrán juntar diez personas de un máximo de dos núcleos de convivencia distintos.

Las bodas, celebraciones, encuentros religiosos y otras celebraciones religiosas en lugares de culto deberán tener un aforo máximo del 75 por ciento, siempre que la distancia interpersonal sea de un mínimo de 1,5 metros.

Los bares, restaurantes y cafeterías pueden abrir hasta las once y media de la noche. Las mesas deberán ser de un máximo de diez personas y no está permitido fumar. El aforo será del cien por cien en la terraza y del cincuenta por cien en el interior. No se permite el uso de la barra.

Imagen tomada en la playa de San Juan de Alicante JUAN CARLOS SOLER

Los establecimientos y superficies comerciales cuya actividad sea la venta de productos mantendrán su horario autorizado, dentro del toque de queda. Podrán tener un aforo máximo del 75 por ciento.

En el paseo por la orilla del mar o por los accesos a las playas es obligado llevar mascarilla y está prohibido fumar.

No es obligado portar esta prenda en momentos como el baño en el mar, la práctica de deporte en el agua o los periodos de descanso antes o después del baño, siempre que haya una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes.