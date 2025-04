Miguel Mazón, uno de los perfiles que suena para la presidencia de À Punt

À Punt vive durante estos meses un proceso de renovación profundo. La radiotelevisión pública valenciana cuenta con miembros del Consejo Rector recientemente elegidos, tendrá previsiblemente desde marzo una nueva -o continuista- dirección general y acometerá posteriormente un relevo en la presidencia.

Las dos últimas cuestiones no resultarán nada fáciles de resolver y las especulaciones son múltiples respecto a los escenarios y los nombres. La marcha de Enrique Soriano , adelantada por ABC , pretende abordarse con cierta normalidad pese al frente abierto que supone que el presidente del Corporación Valenciana de Medios de Comunicación abandone su cargo justo en la mitad del mandato. Así, el compromiso adquirido con la Generalitat pasa por esperar a que se escoja la dirección general. «Estaré el tiempo que sea necesario, cumpliendo plenamente mis funciones» , afirmaba el mes pasado en las Cortes Valencianas.

La dificultad de encontrar un sustituto resulta evidente, y los perfiles en los que se centra el PSPV -partido del que tiene que salir la propuesta- son el jurídico y el de gestor económico. Aunque en este tipo de casos las quinielas nunca se pueden dar por seguras, uno de los nombres que suenan en los círculos políticos es el de Miguel Mazón .

Abogado y doctor en Economía, fue secretario general de la Conselleria de Hacienda entre 1984 y 1995 durante la etapa del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, en el Gobierno de Joan Lerma. Posteriormente, fue concejal del Ayuntamiento de Valencia hasta 1999, una lista que compartió en 1995 con el actual titular de Hacienda, Vicent Soler.

Sus conocimientos en todos estos ámbitos y en las presidencias de varias empresas públicas se unen a que fue representante socialista en el consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) a lo largo de una década, donde denunció la gestión del ente. Ya con el Ejecutivo de Ximo Puig, fue nombrado en 2015 consejero delegado de Ciudad de la Luz, pero abandonó el cargo dos años después.

Se trata, pues, de un perfil que encajaría en este puesto y podría concitar el consenso de los partidos en el Parlamento autonómico (algo indispensable al ser necesaria una mayoría de 66 diputados).

Aunque es de quien más se habla por ahora como opción, algunas fuentes tampoco descartan la de Marc Pallarés . Licenciado en Filología Catalana y doctor en Comunicación Audiovisual, en la pasada legislatura fue diputado de Podemos y secretario segundo de la Mesa de las Cortes, pero dejó el acta en 2018. Pocos meses después, el PSPV lo propuso como miembro del Consejo Rector de À Punt, cargo en el que fue renovado hace pocas semanas. Pese a su inicial adscripción política, también se trata de una persona que podría generar un acuerdo amplio entre los grupos.

Por el momento, habrá que esperar para comprobar si las quinielas se convierten en propuestas reales y si los aludidos estuvieran dispuestos a dar el paso. Lo que diversas fuentes remarcan es la necesidad de que el nombre que se decida en última instancia se debata previamente en el seno del Consell entre Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau , contando con otras voces, para que exista un consenso ya de partida.

Dirección general

Pero no sólo se encuentra pendiente el futuro de la presidencia, sino el de la dirección general, cuyo plazo para presentar candidaturas finaliza la semana que viene. Como se ha analizado en numerosas ocasiones, sustituir a Empar Marco es una posibilidad que lleva planteándose tiempo, pero no se da por hecho. Desde la propia Generalitat existe una corriente que cuestiona su gestión -aunque no oficialmente-, sobre todo por los datos de audiencia y publicidad. Aun así, no depende del Gobierno autonómico lo que ocurra, sino del Consejo Rector de la corporación (que también está por la labor de un nuevo perfil).

De nombres alternativos en este caso tampoco se habla con seguridad y únicamente se menciona a, en su mayoría, aspirantes del anterior proceso : Mar Adrián, expresentadora de Canal 9 y exdirectora de IB3; Josep Ramon Lluch, directivo de Secuoya Contenidos; Artur Balaguer, fundador de La Marina Plaza; Ximo Ferrandis, subdirector de Informativos diarios de À Punt; y Pere Valenciano, director de El Periódico de Aquí.

Fuentes del entorno de Ferrandis aseguran que no tiene intención de presentarse y la voluntad de Lluch tampoco parece clara, al igual que la de Valenciano. Hay quien cree que surgirán otros perfiles durante estos días.