Alicante Un juzgado avala la retirada de la Cruz de Callosa por ser un monumento «marcadamente político» La Asociación Española de Abogados Cristianos recurrirá la sentencia y anuncia acciones legales contra la jueza, a la que ya pidieron recusar

Un juzgado de Elche ha avalado la retirada de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura ordenada en enero del año pasado por este Ayuntamiento alicantino al desestimar un recurso presentado por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, que pedía mantener el monumento en la plaza de la Iglesia.

La cruz fue retirada en medio de polémica y fuertes tensiones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Elche (Alicante), la jueza recalca que la cruz solo representa a "la facción" que ganó la guerra y que es un monumento "marcadamente político" y con una finalidad distinta a la de la fe católica.

La Plataforma demandó al Ayuntamiento al considerar que la decisión vulneraba el derecho a la libertad religiosa y esgrimía falta de legitimidad del consistorio para dictar esa resolución. Por contra el Ayuntamiento alegó inadmisibilidad del recurso y solicitó desestimar el fondo del asunto.

Ante ello, la sentencia, con fecha del pasado 15 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press este lunes, rechaza al Ayuntamiento su pretensión de inadmisibilidad porque se trata de un acuerdo de pleno que puede ser recurrido.

Asimismo, entiende la juez que la Plataforma tiene legitimación en tanto que defiende el interés de un colectivo en defensa de la libertad religiosa.

No obstante, precisa a la Plataforma, que alegaba falta de legitimación del Ayuntamiento para decidir sobre un monumento que "escaparía a su competencia por hallarse en suelo privado", que no puede "acogerse" porque no se ha acreditado "la titularidad privada" del lugar donde estaba ubicada la cruz.

"Por ello, ha de entenderse que el monumento de la Cruz se halla en una plaza de uso y dominio público", razona la jueza, que subraya que está situado en "un plaza pública", de modo que "despeja dudas a cerca de la competencia y legitimación del Ayuntamiento".

Además, expone que la decisión se adopta por acuerdo de pleno, órgano "de la máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal" y donde se debaten y votan "las mociones que se le presentan".

Libertad religiosa

En cuanto a la vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, la jueza relata que la Plataforma alega que la intención del Ayuntamiento es "eliminar toda manifestación pública de la Fe Católica". Ante ello, la sentencia apunta que "no fundamenta esa parte su alegación en hechos que acrediten tal afirmación, ajenos al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", mediante la que se "reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".

Y recuerda que la cruz estaba situada a "pocos metros" de la iglesia de San Martín Obispo, "lugar de culto idóneo para expresar su fe y experimentar plenamente la libertad religiosa" de los fieles para quienes la cruz "controvertida" representa "tan solo en parte".

En ese sentido, la juez recuerda que la cruz fue erigida "en honor y memoria" de los vecinos de Callosa pertenecientes "a la facción que resultó vencedora" en la guerra y, por ello, se le debe atribuir "una significación marcadamente política, con una finalidad distinta de la estricta manifestación de la fe católica", y por ello, "carente de la virtualidad de representar a todos los que profesan esa fe".

Por todo ello, considera que no se vulnera el derecho a la libertad religiosa.

Recusación de la jueza

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado este lunes que recurrirá, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche que avala la retirada de la cruz de Callosa de Segura porque "se halla en una plaza de uso y dominio público". Además, la asociación de juristas estudia la actuación de la jueza para determinar responsabilidades.

Desde la Plataforma en Defensa de la Cruz han señalado, este lunes en un comunicado, que se han enterado de la noticia por los medios de comunicación y han denunciado que "tanto la prensa como el Ayuntamiento de Callosa de Segura han recibido la sentencia antes que nosotros, que somos la parte interesada".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que "es un caso repleto de irregularidades porque la sentencia dice que la cruz es un monumento para conmemorar la victoria de la facción que ganó la guerra; algo que es mentira ya que había personas que no pertenecieron a ningún bando y que sólo les mataron por causa de su fe".

Asimismo, ha apuntado que "estudiamos posibles medidas contra la jueza por su actitud y comentarios. Ya solicitamos su recusación y ni siquiera nos han contestado".