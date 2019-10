Música José María Esteban recoge en un libro las historias de la movida alicantina La obra está editada por el Instituto Juan Gil Albert con el respaldo de la Universidad de Alicante y Aguas de Alicante, y prólogo de Manolo García,

El periodista José María Esteban ha presentado esta mañana su libro “Gracias por esta aquí. Historias de la movida alicantina”, editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert con la colaboración de la Universidad de Alicante y Aguas de Alicante. El autor ha estado acompañado en la presentación por el vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas de la UA, Carles Cortés, y por el director de Comunicación y RRII de Hidraqua y Aguas de Alicante, Martín Sanz.

La presentación en sociedad de la publicación tendrá lugar el próximo jueves 17 de octubre a las 20 horas, en Clan Cabaret.

El vicerrector ha declarado que "es un verdadero placer para la Universidad de Alicante colaborar y apoyar proyectos de este calado cultural" y, por su parte, Martín Sanz ha añadido que "desde Aguas de Alicante, hemos querido implicarnos en un trabajo de investigación como este de José María Esteban y que es fiel reflejo de la importancia de la música en la cultura popular juvenil alicantina. «Mucho más que agua», es el lema de nuestra compañía, reflejo de nuestra involucración con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad".

El libro viene a ser la crónica de las músicas populares en Alicante durante la segunda mitad de siglo XX. Si bien el libro arranca con la irrupción del rock’n’roll por estas tierras a finales de los años 50 y llega hasta el siglo XXI, el trabajo se centra preferentemente en las décadas de los 80 y 90, porque fueron en las que más abundaron los grupos, conciertos, festivales y movidas.

En este sentido, José María Esteban ha explicado: “En este nuevo proyecto quise moverme preferentemente por los terrenos del rock y el pop, tocando el jazz y el flamenco casi de puntillas, aun reconociendo que en Alicante siempre ha habido grandes músicos que se mueven por estos dos estilos eminentemente creativos”. El autor ha detallado también en la presentación que “La narración no sigue un orden cronológico, sino que se plantea en capítulos independientes con el nexo común de la música. Desde el primer momento quise hacer algo ameno y fácil de leer, por lo que las anécdotas y las vivencias personales cobran el principal protagonismo. No se trataba de hacer una enciclopedia llena de fechas y datos cargados de erudición, sino de acercarme a la personalidad y el entorno de los grupos y personajes que han hecho posible la historia de la movida local, planteada de una manera casi coloquial, sin caer tampoco en la simpleza ni la frivolidad”.

El libro está estructurado en 36 capítulos que en unos casos están dedicados a músicos o grupos que dejaron su huella bien marcada y en otros a estilos bien concretos según las circunstancias. Si bien el eje central lo forman los músicos nacidos o formados en Alicante, en los últimos cuatro capítulos también se acerca a la personalidad y trabajo de algunos músicos nacidos en otras latitudes, pero que un buen día decidieron fijar su residencia en la ‘terreta’ de modo definitivo o circunstancial.

Tampoco faltan los capítulos dedicados a la radio musical o los locales que programaron música en vivo. El texto, cargado de anécdotas, va acompañado por más de 400 fotografías que tratan de dar una visión de las diferentes estéticas que se han ido imponiendo a lo largo de estos años. En total se citan a más de un centenar de grupos y casi un millar de personas. Si bien el autor deja claro que se echarán en falta los nombres y andanzas de algunos grupos y solistas. “Lamento esas ausencias provocadas en la mayoría de los casos por el desconocimiento o el olvido, por lo que pido perdón a todos aquellos que merecían aparecer en estas páginas y al final no ha sido así. En cualquier caso, quiero dejar claro que si bien no están todos los que son, si son todos los que están, lo que afirmo sin ningún asomo de dudas”, asegura.

Con Manolo García

El libro cuenta con un prologuista de lujo, el cantante Manolo García, quien, según sus palabras, conoció a José María cuando era crítico musical encargado de la sección de flamenco en la revista Popular 1: “En José María encontré algo que no esperaba: amistad y camaradería. Cuando en la olla apenas bailan cuatro garbanzos huérfanos, nuevas viandas se agradecen. Él ha sido desde ese día proveedor generoso de nuevas viandas” y añade, “José María y su manera certera y amistosa de pasearme por una noche musical barcelonesa que yo no conocía hicieron milagros en mí. Eso siempre tendré que agradecérselo. Si alguien puede escribir un libro de anécdotas sobre música y músicos de rock de este país, ese es José María. Él ha estado donde generalmente no estaban los que luego publicaban los discos; en la calle, a ras de suelo. Escuchando a las bandas, disfrutando de sus conciertos, lamentando con ellos sus errores”

José María Esteban Pérez (Melilla, 1952) estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Dio sus primeros pasos profesionales como periodista en Diario de Lérida y Radio Popular de Lérida. En 1975 inició su periplo en la revista musical Popular 1. También ha pasado por otras publicaciones como Disco 1, Disco Exprés, Guitar Player, Heavy Rock, Majoli, Ozono, Rambla, Rambla Rock, Reseña, Rock Especial, Rolling Stone, Sal Común, Sonido 1 Profesional, Vibraciones, Word 1 Music...

Ha colaborado con ABC, Diario de Barcelona, El Mundo, Ideal, Información, La Mañana, La Prensa, Las Provincias… En su lista de colaboraciones y trabajos también figuran diversas emisoras de radio, incluyendo las cadenas COPE y SER.

En el terreno de la música ha trabajado con artistas de tendencias muy diferentes, desde Manzanita a Evo, pasando por Carlos Cano o Los Rápidos. Es autor de ‘Miguel Ríos, los viejos rockeros nunca mueren’, ‘Andalucía: flamenco, rock y algo de blues’, ‘El disco, ¿una frustración comunicativa?’, ‘Memorias del subsuelo (Músicos del siglo XX)’ o ‘Marruecos, una incógnita en su futuro’, además de escribir el capítulo dedicado a la música del libro colectivo ‘La cultura española durante el franquismo’ o el capítulo sobre la prensa escrita en ‘Rock Around Spain (Historia, industria, escenas y medios de comunicación)’.