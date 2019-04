Instagram Unos ladrones asaltan el chalet de Tamara Gorro y Ezequiel Garay con la modelo dentro La influencer tranquiliza a sus seguidores: «Yo no tengo ningún golpe ni nada. No puedo dar más información y voy a hacer caso a la Guardia Civil»

«Estamos bien, estoy recibiendo mogollón de mensajes por vuestra parte, gracias pero estamos bien». La modelo e influencer Tamara Gorro ha empleado las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores después de que este miércoles haya trascendido que unos ladrones intentaron asaltar el chalet en el que reside cuando se encontraba junto a una empleada del hogar.

Según ha avanzado «Las Provincias», en las últimas semanas se han registrado varios intentos de robo en viviendas de una lujosa urbanización de la localidad valenciana de Bétera. Entre ellas, la que posee el matrimonio que forman Tamara Gorro y el futbolista Ezequiel Garay. En su caso, la rápida actuación de los servicios de seguridad privada contratados por la urbanización frustraron el intento de asalto.

Tamara Gorro ha explicado al respecto en su cuenta de Instagram que «están diciendo muchas cosas en las noticias, pero no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada. Pero, no puedo dar más información y voy a hacer caso a la Guardia Civil, Policía y cuerpos de seguridad».

De hecho, los agentes investigan los intentos de robos en las casas de otros jugadores de fútbol, como Gabriel Paulista, del Valencia, o Funes Mori, del Villarreal.