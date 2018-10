El Hemisfèric baja el precio de sus entradas a 8 euros y estrena «Los secretos de la gravedad» En la cartelera destaca la proyección IMAX «Ritmos de América» que repasa la historia de la música estadounidense e incluye actuaciones de Aloe Black y Gloria Estefan

Este mes de octubre sobran los motivos para visitar el Hemisfèric y disfrutar de una de sus películas, en especial de sus últimos estrenos: 'Los secretos de la gravedad' fulldome para público infantil y el entretenido musical 'Ritmos de América' que hace mover de sus asientos a los espectadores con en un viaje musical del jazz al hip hop.

Además desde el 1 de octubre las entradas del Hemisfèric han bajado su precio tras la aplicación por la La Ciutat de les Arts i les Ciències de la rebaja del IVA cultural. Así, ver una película en el Hemisfèric cuesta ahora 8 euros, la entrada combinada Museu y Hemisfèrc 12 euros, la entrada combinada Hemisfèric y Oceanogràfic 31,30 euros y la entrada conjunta Hemisfèric, Museu y Oceanogràfic es de 37, 30 euros.

'Los secretos de la gravedad' completa una oferta infantil que ya contaba con 'Robinson Crusoe 3D' y 'Caminando entre dinosaurios: planeta prehistórico 3D' En 'Los secretos de la gravedad' el público acompaña a un niño y a su amigo robot en un viaje tras los pasos de Albert Einstein en el descubrirán los secretos de la gravedad y el significado de la amistad La película ofrece el viaje de dos amigos a través del espacio y el tiempo tras los pasos de Albert Einstein. ¿Por qué los objetos siempre caen al suelo? ¿Cómo estructura la gravedad el sistema solar y el universo a gran escala? ¿Cómo interactúa la materia-energía con el espacio-tiempo?

La proyección da respuesta a estas y otras muchas cuestiones protagonizadas por Limbradur, un joven aprendiz de mago que sueña con ser astronauta, y Alby un pequeño e inteligente robot programado para almacenar y compartir conocimiento.

La nueva película 'Ritmos de América' descubre al espectador la riqueza del patrimonio musical de estadounidense de la mano del compositor Aloe Blacc, quien recorre las singulares raíces musicales del país siguiendo las huellas de Louis Armstrong, a través de lugares y manifestaciones culturales estadounidenses.

Durante el filme, Blacc visita ciudades icónicas de la música de Estados Unidos, incluyendo New Orleans (Lousiana); Chicago (Illinois).; New York City (New York); Nashville y Memphis (Tennesse) y Miami (Florida), donde explora la mezcla de culturas que dieron lugar a géneros musicales estadounidenses como el jazz, el blues, el country, el rock and roll, el hip-hop, y muchos más.

Otras opciones son 'Dream Big' 'America Wild' y 'Viaje al Espacio. Próxima parada Marte' . El primero es un documental que permite conocer el ingenio humano detrás de las maravillas de la ingeniería, como la Gran Muralla China hasta robots subacuáticos, coches solares ociudades inteligentes. 'America Wild' muestra algunos de los parques naturales más famosos de Estados Unidos a través del viaje que realizan tres modernos exploradores: el alpinista Conrad Anker, el fotógrafo de aventura Max Lowe y la artista Rachel Pohl.

La astronomía y exploración espacial tiene también su película en el Hemisfèric con 'Viaje al Espacio. Próxima parada Marte' que muestra las misiones más importantes desarrolladas gracias a la evolución de la tecnología aeroespacial y que permitirán en un futuro llegar a aterrizar en Marte.