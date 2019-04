Ocio «Harry Potter: The Exhibition» abre en Valencia con una sección nunca vista de «Animales Fantásticos» La exposición, que ya ha vendido más de 60.000 entradas antes de inaugurarse, se podrá visitar a partir del 13 de abril en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Que Harry Potter: The Exhibition en Valencia va a ser un éxito es algo seguro. Se sabe antes de que la exposición haya abierto sus puerta este sábado, 13 de abril, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En la inauguración este jueves en la que han estado presentes James y Oliver Phelps (los actores que encarnan a los famosos gemelos Weasley de la saga de películas de J.K Rowling) y Natalia Tena (que interpreta a la auror Nymphadora Tonks), la organización ha informado de que ya se han vendido más de 60.000 entradas. De ahí que Enrique Vidal, director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, albergue la ilusión de alcanzar -y superar- el taquillazo de Madrid, que consiguió 462.000 visitantes.

Además, la exposición de la saga mágica más famosa en Valencia cuenta con un elemento exclusivo que se incluye por primera vez en la exposición Harry Potter: The Exhibition en los 10 años de itinerancia: un espacio dedicado a Animales Fantásticos: los Crímenes de Grindenwald (Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald) donde los fans del mundo mágico podrán ver objetos tan valiosos como las varitas de los protagonistas, su vestuario o el maletín del personaje Newt.

«No es solo una exposición en la que caminas por el pasillo y pasas de un vestuario a un objeto. Es mucho más que eso. De repente escuchas la voz de Voldemort, sientes los olores del bosque... Muchas cosas no las esperas, no hay un letrero que te avisa qué vas a ver, lo vais a ir descubriendo vosotros solos. Es toda una experiencia», ha explicado James Phelps. Su hermano, Oliver, ha añadido que es realmente emocionante la nostalgia que percibe en las exposiciones: «Veo a gente que ha leído los libros o visto las películas y van padres o abuelos con sus hijos. Para mí es increíble esa conexión que sienten con una simple varita, me conmueve».

Los actores, en la presentación de la exposición en Valencia - ROBER SOLSONA

En la presentación, Natalia Tena, ha resaltado su recuerdo grabando las películas de Harry Potter, en las que tiene un papel de mujer luchadora muy fuerte y donde disfrutó mucho: «Me lo pasé muy bien, creo que es una guerrera buena, excéntrica y lo disfruté mucho. A mí me gusta mucho hacer papeles feministas. Obviamente soy feminista y siempre se disfruta. Pero como actriz me gusta hacer todos los personajes, sean o no feministas, pero me divierto más siendo feminista». Y, ¿qué papeles les hubiera gustado interpretar si no hubieran interpretado a los gemelos Weasley y a Nynphadora? James hubiera sido Dobby, Oliver el profesor Lockhart y Tena, Bellatrix Lestrange.

Valencia, la segunda ciudad española

La exposición de Harry Potter ha llegado a Valencia, revelan los promotores, debido a que se dieron cuenta de significativa parte de los fans que acudieron a la exposición de Madrid en 2017 procedía de la Comunidad Valenciana.

Gracias a que los productores comenzaron a guardar los objetos de atrezo, vestuario y demás objetos parte de escenarios que utilizaban en las pelícuas -a partir de la quinta, ha admitido Robin Stapley, el vicepresidente creativo y de diseño de Global Experience Specialists (GES) Events-, los fans pueden revivir la historia del universo Potter. Esta esta muestra itinerante visita en 2019 España por segunda vez después de haber pasado por ciudades como Boston, Toronto, Seatle, Nueva York, Sidney, Singapur, Milán o Berlín y haber recibido «más de 5,5 millones de visitantes», apuntan los promotores (en esta ocasión, Sold Out y Encore se han asociado con GES para presentar la exposición en Valencia).

Por ahora, Harry Potter The Exhibition se mantendrá hasta julio. Rafael Giménez, socio director de la promotora Sold Out, indica que, en función de las ventas, barajarán la posibilidad de extenderla al igual que lo hicieron en Madrid. De momento, no hay nada seguro ya que dependerá de la disponibilidad del recinto y de los compromismos que tenga la exposición, aunque las expectativas esperan que sí se prorrogue.

El recorido mágico en el universo Potter

En el momento en que los visitantes entran en Harry Potter: The Exhibition se sumergen de lleno en el universo de Harry Potter. Un miembro de la exposición da la bienvenida a los visitantes y selecciona a algunos afortunados para formar parte de su casa favorita en Hogwarts™. A continuación, les guía para que inicien su recorrido a la exposición que comienza con un viaje por las escenas favoritas de las películas de Harry Potter. La exposición incluye algunas de las localizaciones más populares de las películas, incluyendo la sala común y el dormitorio de Gryffindor™, aulas como la de Pociones o Herbología, y el Bosque Prohibido. A su vez, estos escenarios contienen miles de objetos de atrezo, trajes y criaturas fantásticas que fueron utilizados durante el rodaje de la icónica saga.

Sombrero seleccionador, en la exposición de Harry Potter en Valencia - Rober Solsona

Se incluyen además varios elementos interactivos: los visitantes podrán entrar en el área de Quidditch™ y lanzar una pelota Quaffle; extraer una Mandrágora de una maceta en la clase de Herbología; e incluso recorrer la cabaña de Hagrid y sentarse en su gigantesco sillón.

La exposición en Valencia estará abierta a partir del 13 de abril. Para garantizar una experiencia satisfactoria y una cómoda visita, el acceso a la exposición se organiza en franjas de media hora. El último pase se realizará una hora y media antes del cierre. Las entradas ya están a la venta en www.harrypotterexhibition.es.

Los visitantes también podrán disfrutar de una exclusiva audioguía con detalles sobre el making of de las películas, comentarios de los productores y de los diseñadores de vestuario, atrezo y criaturas mágicas de la saga.