La Generalitat no repartirá en 2019 los 2,8 millones para el fomento del valenciano en los medios El Consell no admite oficialmente que la partida está incluida en los recortes, aunque se reflejaba en el Presupuesto

Las ayudas al fomento del valenciano de la Generalitat destinadas a los medios de comunicación previstas para 2019 no se repartirán. La Dirección General de Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educación, ha optado por no publicar la convocatoria este año y posponerla a 2020, de modo que la resolución tardará varios meses en salir.

Los 2,85 millones destinados a este fin en los Presupuestos actuales, por lo tanto, no se ejecutarán. Desde el departamento explican que las bases para otorgar las subvenciones han sido modificadas. La idea es que, a partir de ahora, el dinero se reparta de manera retroactiva para comprobar que se cumple con las exigencias determinadas. Así, la previsión es que en el próximo año se den las cantidades de 2019.

La Conselleria desvincula esta decisión de los recortes que acometerá el Gobierno autonómico, aunque las fuentes oficiales tanto de Educación como de Hacienda no son capaces de concretar si la cantidad ha sido incluida en el plan de ajustes remitido al Ejecutivo central. Preguntados por este periódico, señalan que no van a ofrecer dato alguno del detalle de ese documento hasta que no comparezca Vicent Soler en las Cortes Valencianas el próximo 15 de octubre (si nada cambia).

Otras fuentes, sin embargo, sí señalan que esas cantidades se encontrarían entre los recortes -que cuantifican en alrededor de un millón de euros en la Conselleria de Educación- al no haber sido retenido todavía el crédito y, por lo tanto, tratarse de dinero inejecutable este año. Habrá que esperar unos días para comprobarlo, cuando se haga público el plan.

Los 2,85 millones correspondiente a 2018 se repartieron de la siguiente forma: 400.000 euros entre 26 televisiones, 900.000 euros entre 73 medios digitales, otros 900.000 euros entre 40 medios impresos y 650.000 euros entre 18 radios.

Entre los perceptores se encontraban empresas con sede en Cataluña como Tirabol Produccions SL, editora de racocatala.cat (9.966,9 euros); Partal, Maresme i Associats SL, editora de vilaweb.cat (17.962,45); Catmèdia Global ATMÈDIA SL, propietaria de directe.cat (12.659,72); Serveis de Comunicació Global Aquitània SL, editora de naciodigital.cat (20.348,22); o Edició de Premsa Periòdica ARA, SL, editora de ara.cat (22.006,92).

Los medios del grupo Editorial Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana (Levante-EMV, Superdeporte, Diario Información y La 97.7), encabezaron la lista de beneficiarios tanto en prensa digital como escrita, con subvenciones que suman 241.812 euros.

Por su parte, ABC figuraba como perceptor de 1.116,69 euros por la edición en valenciano de su página web.