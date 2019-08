Ocio ¿Cuáles son las playas españolas más buscadas en Internet? La alicantina Granadella para el kayak, las gallegas de Ribadeo y Finisterre o las baleares de Figuera y Formentera, destinos preferidos

ABC @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 14/08/2019 21:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Cinco calas espectaculares en la provincia de Alicante

Si lo que otros han explorado en Internet a la hora de irse de vacaciones sirve de orientación a otros para preparar las suyas, ahora Google Trends ofrece algunos datos relevantes sobre el interés suscitado por las playas, calas y cabos, que ha experimentado una evolución ascendente desde el año 2004. Ha habido un aumento del número de búsquedas mensuales de la palabra "calas", que ha pasado de las 12.100 en julio y agosto de 2015 a las 33.100 de los mismos meses del 2018.

Ante esta ola de búsquedas de destinos playeros, la empresa de marketing digital valenciana y especializada en posicionamiento Agencia SEO ha simulado el número exacto de personas que acudirían a uno de estos lugares si contáramos a todos aquellos que realizan búsquedas online en Google del paraje. La agencia solo ha incluido datos de las búsquedas a nivel nacional, por tanto la hipótesis no incluye a turistas extranjeros que, sin duda, aumentarían las cifras del estudio.

Cala Granadella (Xàbia), para kayak

Los deportes o actividades acuáticas de moda en un lugar determinado también suelen ser términos populares en las búsquedas de Internet. En España, hacer kayak en Cala Granadella de Jávea, ( Alicante) movería hasta a 330 personas como apuntan los datos de búsquedas mensuales relacionadas. No obstante, si fuera todo el mundo el mismo día a este enclave, habría más de 7 personas por metro cuadrado compartiendo espacio.

Ribadeo (Lugo), la más deseada

La Playa de las Catedrales de Ribadeo (Lugo) se lleva la palma en número de búsquedas, con una media mensual de 49.500 en el último año (junio 2018 a junio 2019) y las destacables 74.710 búsquedas de palabras relacionadas con ella. Sin embargo, como es una popular a la par que extensa playa de 44.000 metros cuadrados, aunque toda esa gente que la busca por Internet se plantara allí a la vez, no habría overbooking, “solo” 1,7 personas por metro cuadrado.

Yendo a la parte del estudio más llamativo, la mallorquina Cala Figuera, ocupando una extensión de tan solo 1.000 metros cuadrados, reuniría al mayor número de personas por metro cuadrado alcanzando las 23,98 personas. Le siguen de cerca Cala Salada de Ibiza, con 17,63 personas por metro cuadrado, la Cala del Moro de Mallorca, con 15,08 personas por metro cuadrado y la Playa de Gulpiyuri en Asturias con 11,58.

La realidad supera a la ficción

El número de búsquedas no siempre es mayor que el de visitantes. La prueba de ello fue la gran saturación de las Islas Cíes, donde se encuentra la Playa de Rodas, declarada la más bonita del mundo por el conocido periódico británico The Guardian. Tal fue el reclamo de este galardón que, desde el año pasado, se exige un nuevo permiso para poder embarcar rumbo a las islas, con el objetivo de que no se superen los 2.000 visitantes por día y preservar así la zona del Parque Natural.

Dados los actuales datos de personas por metro cuadrado -según las búsquedas online- se sitúan en 0,06 personas por metro cuadrado, convirtiendo la zona en un destino cómodo y dentro de lo racional para el disfrute de sus turistas.

Cabo Finisterre y Formentera

Otros curiosos reclamos que suman un buen número de búsquedas son los de algunos de los cabos más populares para los internautas. Entre ellos, destaca Cabo Finisterre, en La Coruña, con 10.340 búsquedas de términos relacionados efectuadas por internautas atraídos principalmente por el significado del nombre.

También lo hace Cap de Barbaria en Formentera, con un total de 1.580 búsquedas relacionadas, especialmente conocido y buscado por albergar el faro que aparecía en la película "Lucía y el sexo", además de por aparecer de manera sugerente en el anuncio de Estrella Damm de hace algunos veranos.

Según confirman estos datos, que representan únicamente las búsquedas relacionadas con playas y calas hechas desde España, las modas realmente mueven masas en nuestro país.