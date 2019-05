Política Borrell respeta que Puigdemont pueda presentarse a las elecciones europeas El ministro prefiere «abstenerse de opinar» por tratarse de un asunto legal «complejo» que hay que dejar a los jueces

ABC @ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 06/05/2019 21:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Justicia permite a Puigdemont presentarse a las elecciones europeas

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato a eurodiputado, Josep Borrell, ha manifestado este lunes su respeto a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda presentarse a las elecciones europeas. Y ha pedido dejar trabajar a los jueces, los únicos cualificados para ocuparse de este asunto legal «complejo».

Preguntado por el fallo de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid favorable para que Puigdemont pueda concurrir a los comicios al Parlamento Europeo, Borrell ha manifestado: "Donde hay jueces de suficiente capacidad, los legos en la materia debemos abstenernos de opinar. Los jueces están para interpretar las leyes, dejemos que hagan su trabajo".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha inaugurado el ciclo 'Más Europa en el Mediterráneo.

Borell ha señalado que "cuando en un órgano colegiado formado por juristas de enorme prestigio como es la Junta Electoral hay discrepancia de opiniones, debe ser que el tema es suficientemente complejo como para que alguien que no es un experto en derecho no se ponga a opinar, y si a continuación el Tribunal Supremo ha revisado el caso y ha emitido una opinión" entonces los "legos en la materia" deben "abstenerse de opinar".

El ministro en funciones ha insistido en las decisiones judiciales"unas veces son al gusto de unos, otras veces al gusto de otros". Por ello, ha abundado en que "lo que no vale es estar de acuerdo con los jueces solamente cuando fallan de acuerdo con tus intereses. Fallan como fallan y hay que respetar siempre sus decisiones, aunque se pueda no estar de acuerdo, yo de eso no entiendo", ha zanjado.

No dimitirá

Acerca de si tiene intención de dimitir en su cargo institucional por ser cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, ha señalado que "el Gobierno está en funciones y eso hace que la tarea de un ministro sea perfectamente compatible con ser candidato".

Cuestionado sobre si "va a compaginar su cargo de ministro con el de candidato o si piensa dimitir", ha subrayado que "todos los ministros que han sido candidatos a las elecciones generales han permanecido como ministros en funciones".

Sobre los precedentes en los que un candidato a las europeas ha dimitido de sus funciones, ha señalado que "ellos sabrán por qué lo hicieron" y ha indicado que "quizás el Gobierno en es momento no estaba en funciones".