Política Bonig reactiva la actividad del PP valenciano con un llamamiento a la unidad La presidenta regional de los populares celebra una comida con los presidentes de distrito en la ciudad, que repetirá en Castellón y Alicante, en un gesto más de tomar el control

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir VALENCIA Actualizado: 20/09/2018 08:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP de Valencia ciudad no ha pasado por buenos momentos. El estallido del caso Taula con la imputación de nueve de los diez concejales en el Ayuntamiento, el fallecimiento de la exalcaldesa Rita Barberá, el intento de romper con su etapa, las tensiones entre los diferentes sectores... La presidenta regional, Isabel Bonig, tuvo que ceder en algunas de sus decisiones -por obediencia a Génova-, pero mantenerse firme en otras. Y tomar las riendas, especialmente desde hace varios meses, en lugares como la capital, un importante foco de conflicto hace dos años que se ha ido atemperando pese a que todavía queda pendiente la apertura de juicio oral a los ediles por presunto blanqueo de capitales.

Entre gestos de mando se ha movido la líder del PPCV para evidenciar quién está al frente del partido, pero también para preparar el terreno de cara a las próximas (cada vez más) elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2018 si no es que se produce un adelanto. Acercamiento, control y un incremento de la actividad orgánica -en una ciudad en la que ésta quedó paralizada durante varios meses- ha sido su forma de hacerse ver, muchas veces junto al portavoz en el Consistorio, Eusebio Monzó.

Intenciones que este miércoles se volvieron a evidenciar en una comida con los presidentes de distrito de Valencia que, si bien desde el partido se quiere enmarcar en la absoluta normalidad, no deja de resultar significativa para trasladar la imagen de tranquilidad (esa que, en ocasiones, parece que en privado no existe o que salta por los aires en público).

A la cita -que no se comunicó oficialmente- acudieron la propia Bonig y otros cargos del partido como su número dos, Eva Ortiz, Eusebio Monzó, o el presidente de la gestora en la ciudad, Luis Santamaría. «Fue todo distendido, poco formal y sosegado», señalan fuentes consultadas. La líder del PPCV realizó un llamamiento a la unidad, lo que algunas personas interpretan tanto como un apoyo a Pablo Casado como un «todos a una» de cara a los comicios dejando de lado las guerrillas internas.

También mencionó, según las mismas fuentes, la necesidad de aunar el mensaje político con ideas claras en sintonía con las cuestiones que ella destacó durante su intervención en el debate de política general: Educación (defensa de la concertada), Sanidad (crítica por las listas de espera) o señas de identidad (valencianismo).

No quiso, eso sí, plantear la comida de Valencia como una excepción, sino que mantendrá otras dos similares en Alicante y Castellón. Una forma de reiniciar, después del verano, la actividad orgánica en toda la Comunidad. Aun así, fuentes de la formación no dejan de ver relevante el hecho de que se esté produciendo este acercamiento con los presidentes de distrito, precisamente las personas que tendrán que involucrarse de lleno en la campaña electoral estén o no en el comité de campaña (cuya constitución está prevista una vez se haya designado al candidato a la alcaldía).

No se trató, sin embargo, nada sobre los nombres que siguen encima de la mesa. En cuanto a la encuesta que la dirección nacional pretende lanzar en grandes capitales -incluida Valencia-, no aventuran plazos, aunque consideran que octubre sería buen momento para ponerla en marcha y que, entre finales de este mes y principios de noviembre se conociera ya el nombre.