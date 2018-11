Ahora te vuelves a sonar los mocos

Actualizado: 08/11/2018 22:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Manos de más

Manos de más ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tres veces al día

Tres veces al día ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¡Había una vez... un circo...!

Hace ahora una semana Dani Mateo decidía para hacer humor y que todos los nos riésemos y pudiéramos pasar un buen rato, sonarse los mocos con la bandera de España. No lo hizo con la bandera del País Vasco, ni con la de Cataluña, el “humor” lo hacemos a costa de los de siempre. Si hay que ofender los símbolos lo hacemos con los de España, si hay que ofender de manera gratuita en materia religiosa, para eso estamos los católicos, con los demás, no nos atrevemos, deben ser las cosas que tiene el humor.

A cuenta de la sonada de mocos de Mateo se ha establecido en este país el enésimo debate impulsado por la España “progre” sobre la libertad de expresión, sus límites y los del humor. No son pocos los que sostienen que la libertad de expresión lo ampara todo. Puedes según este frente mancillar, insultar o faltar el respeto. Puedes como hace Valtonyc en sus letras pedir la muerte para otras personas por que eso para algunos es libertad de expresión. Pues vale!!!

Imagen de la «actuación» de Dani Mateo - ABC

Pero ha resultado que también hay otra España, cada vez más acorralada, pero que quiere, da y exige respeto. A Dani Mateo se lo han empezado a explicar. Los anunciantes y patrocinadores se caen día si día también. Después de un fin de semana en el que en redes sociales entró a la pelea con todo aquel que se manifestó, el lunes no tuvo más remedio que pedir perdón, por una razón muy simple, se lo exigieron desde arriba. Ayer el Teatro Olimpya de Valencia anunciaba que cancela la programación de la obra interpretada por él en este mes de noviembre. Dice el teatro en un comunicado y con cita del filósofo Karl Popper: "En nombre de la tolerancia, tendríamos que reivindicar el derecho a no tolerar a los intolerantes". Pero claro, esta historia no podía tener final feliz. El alcalde Ribó ha tardado un minuto en ceder instalaciones municipales para que Dani Mateo actúe en Valencia. Cinco empresas entre ellas dos valencianas, Clínica Baviera y Andrew World no quieren relacionar su imagen con Dani Mateo, dan y exigen respeto. Por lo visto, el Ayuntamiento de Valencia no. Lastima que Ribó no lea a Popper.