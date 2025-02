PAU 2022 en Valencia: cuándo se publican las notas de los exámenes de Selectividad y dónde se pueden consultar

Las Pruebas de Acceso a la Universidad ( PAU ) movilizan a partir de este martes 7 de junio a un total de 1.485 profesores distribuidos en 55 tribunales, que se encargarán de corregir los exámenes de los 22.511 estudiantes que se presentan este curso en la convocatoria ordinaria de 2022 en la Comunidad Valenciana.

En concreto, la Universitat de Valencia (UV) constituirá quince tribunales distribuidos entre todos sus campus, doce tribunales conformará la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), once tribunales constituirán la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en sus campus, y seis tribunales la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón.

De los 22.511 estudiantes que se presentan a la PAU, un total de 20.989 proceden de cursar Bachillerato en cualquiera de sus tres modalidades, mientras que el resto del alumnado accede a las PAU a través de ciclos formativos, ha indicado la Generalitat en un comunciado.

En cuanto a la distribución del alumnado en función del Bachillerato que han cursado, un total de 10.822 estudiantes proceden del Bachillerato de Ciencias, de los que 5.683 son mujeres y 5.139 hombres; 9.146 es la cifra que alcanzan los estudiantes matriculados en el Bachillerato de Ciencias y Tecnologías, con 5.900 mujeres y 3.246 hombres; y el Bachillerato menos numeroso es el de Artes, que han cursado un total de 1.021 estudiantes, de los que 828 son mujeres y 193 son hombres.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, ha animado a todo el estudiantado que se presenta a la PAU a «afrontar los exámenes con calma y concentración » y ha agradecido «el trabajo y el esfuerzo» de los 1.485 profesores que participan en las pruebas: «Todos debemos colaborar para que estos 22.511 estudiantes puedan acceder a la mejor educación superior y llegar a ser buenos profesionales», ha expresado.

PAU 2022: horarios y normativa

El martes 7 de junio a las 9.30 horas comienzan las pruebas de la convocatoria ordinaria con el examen de Historia de España y finalizarán el próximo jueves 9 de junio con la realización a las 15.30 horas de los exámenes correspondientes a las asignaturas de Griego, Artes Escénicas II, Idioma Alemán, Idioma Francés e Idioma Italiano.

Los únicos motivos por los que un estudiante puede solicitar cambio de día u hora de alguno de sus exámenes son: por enfermedad, siempre que implique una hospitalización o existan informes médicos que lo aconsejen, por embarazo o reciente nacimiento de un hijo/a si un informe lo justifica, por pruebas deportivas que tengan estudiantes federados, de élite o alto rendimiento o por citación judicial que no pueda cancelarse.

En tal caso, la Comisión Gestora estudiará la petición y, en caso de aceptar la petición, se le propondrá presentarse a la PAU de la convocatoria extraordinaria y que su calificación sea considerada como si fuese de convocatoria ordinaria. En caso de no poder presentarse a ninguna de las dos convocatorias de la PAU, el estudiantado afectado ya no tendrá posibilidad de presentarse a la PAU en este curso, puesto que no habrá ninguna convocatoria especial para este estudiantado.

PAU 2022: exámenes y notas

Durante el examen no se podrán utilizar dispositivos electrónicos como son teléfonos móviles, tablets, ordenadores, auriculares, relojes con posibilidad de guardar información ni ningún otro dispositivo parecido.

Tampoco se podrán utilizar calculadoras gráficas, programables o que puedan realizar cálculo simbólico, almacenar texto o fórmulas de memoria. El estudiantado no podrá utilizar, salvo en las asignaturas que explícitamente lo permitan, rotuladores de colores para responder los exámenes ni para marcar algunas líneas o palabras en la hoja de respuestas. Las respuestas a los exámenes no se podrán hacer con lápiz y se deberá escribir con tinta de color azul o negro.

A partir de las 13.00 horas del 17 de junio el estudiantado podrá conocer las notas que ha obtenido en las Pruebas de Acceso a la Universidad a través del portal del alumno: https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec