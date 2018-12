Torra se solidariza con Turull y Sànchez y asegura que «se está aplicando el derecho penal como venganza»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a cargar contra la justicia española y ha aprovechado el anuncio de la huelga de hambre de Jordi Sànchez y Jordi Turull para asegurar que «el poder judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa». «La imagen y el prestigio de la justicia española han tocado fondo entre la comunidad internacional. asílo han denunciado también las organizaciones de defensa de los derechos humanos más prestigiosas internacionalmente», ha dicho Torra a través de un comunicado.

Con sus palabras, Torra ha querido también «apoyar la huelga de hambre» de Sànchez y Turull. «Se trata de una medida contundente y drástica porque nos encontramos ante la vulneración completa de los derechos de ciudadanía, de los derechos civiles y políticos y del respeto por el marco legal de que se ha dotado el mismo estado español. Considero que se está aplicando el derecho penal como venganza, estableciendo una legalidad ad hoc para atacar la disidencia política», prosigue Torra, quien ha criticado también que el Tribunal Constitucional «continúa dilatando el proceso de recurso de los presos políticos contra su prisión preventiva porque saben que es un paso previo a un recurso superior a los tribunales europeos».

Aquesta imatge posa l'Estat davant del mirall. Se li gira en contra a força de dignitat, resistència i determinació. Molta força amics! La injustícia us hi tanca, la dignitat us allibera. Una abraçada a tots, també per a la @dolorsbassac i la @ForcadellCarme. pic.twitter.com/imZzuM4oXc