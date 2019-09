La CUP rechaza entrar en un «gobierno de concentración» con Torra tras la sentencia La formación antisistema acusa a ERC y Junts per Catalunya de descartar la «desobediencia institucional»

La CUP no se ve entrando en el gabinete de Quim Torra. Así lo ha afirmado el líder de la formación anticapitalista, Carles Riera, al ser preguntado sobre la eventual participación en un «gobierno de concentración» integrado por ERC, Junts per Catalunya y hasta los comunes tras la sentencia a los líderes del 1-O, prevista para octubre. «La CUP no tiene en la agenda un gobierno de concentración autonómico», ha aseverado Riera.

Los antisistema han ido más allá y han descartado también aprobar las cuentas autonómicas que prepara el gobierno catalán. Además, de los presupuestos, ha lamentado que no lideren políticas sociales transformadoras, en sus palabras: «Si las cosas deben seguir así, mejor que haya elecciones».

El diputado cupaire ha considerado que en la desobediencia institucional está el desacuerdo entre el independentismo. «Creemos que debe haber desobediencia civil e institucional, y Junts per Catalunya y ERC plantean movilización en la calle pero estabilidad institucional», ha lamentado. Para la CUP, la forma de fortalecer el ámbito institucional y de lograr estabilidad es que la institución esté «dispuesta a desobedecer».