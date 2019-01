Puigdemont se rebela contra el Parlamento de Cataluña El expresidente catalán recurre ante el Constitucional una decisión de sus aliados de ERC Puigdemont dice sentirse «indefenso» porque los republicanos se niegan a facilitar su «teleinvestidura»

ElParlamento de Cataluñaha evitado la investidura del expresidente Carles Puigdemont en sucesivas ocasiones. Este hecho ha ido aminorando la afección del exalcalde de Gerona hacia el legislativo catalán dirigido por el republicano Roger Torrent, reacio a acometer acciones que puedan suponer más problemas jurídicos para los responsables de la cámara autonómica-.

La relación entre Puigdemont y el Parlamento ha decaído tanto que ayer el expresidente presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir que «anule» la decisión de Torrent -considerado nombre al alza dentro de una ERC descabezada- de retirarle el voto delegado en octubre, cuando el Supremo lo suspendió como diputado. En su recurso, Puigdemont acusa a la Mesa que dirige el Parlament de actuar de forma «intempestiva», sin atender los acuerdos entre neoconvergentes y republicanos y dejándole en una situación de «indefensión», informa Efe.

Desde Junts per Catalunya siempre se ha insistido en la urgencia de investir a Puigdemont, a pesar de que este esté fugado de la Justicia en Bélgica. No obstante, y tal como se reconoce desde el entorno del propio expresidente las diferencias con los republicanos ante esta cuestión han sido una constante. «Con el presidente Torrent la óptica de cómo hacer efectiva la Presidencia del presidente Puigdemont a veces no es coincidente», apuntó ayer el diputado de JpC Eduard Pujol.

Sorpresa en la oposición por la guera JpC-ERC

Las profundidad de las discrepancias entre neoconvergentes y republicanos, así como la decisión de Puigdemont de acudir al TC ha sorprendido a buena parte de la oposición. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha admitido este martes que se queda sin palabras ante las actuaciones del expresidente «lógica» de recurrir ante un tribunal español cuando es un fugado de la justicia española: «La verdad es que es muy grande», ha apuntado el dirigente naranja desde Madrid. Por su parte, el jefe de filas de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha dicho estar «sorprendido» por el recurso de amparo, que ha tildado de «contradicción» y «paranoia».