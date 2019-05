¿Quién ha votado a Carles Puigdemont fuera de Cataluña? La papeleta del expresidente fue elegida por 30 electores en Melilla y 16 en Ceuta aunque en otras comunidades su éxito fue más notable

La candidatura de Lliures per Europa (Junts) liderada por el expresident Carlos Puigdemont ha obtenido fuera de Cataluña 38.262 votos en las elecciones europeas de este domingo. ¿En qué comunidades el líder independentista ha logrado más apoyos? Según datos facilitados por el Ministerio de Interior, el exalcalde de Gerona ha tenido muy pocos votos fuera de Cataluña, y de estos, la mayoría se obtuvieron en Baleares (10.663) la Comunidad Valenciana (6.951) y el País Vasco (5.056).

Lliures per Europa (Junts) es una coalición política formada por el PDECat y sus distintas marcas. No obstante, esta lista, que logró 1.025.411 votos en todo el territorio nacional (el 4,58 % del total), no tenía el respaldo de ninguna otra formación española, ni siquiera minoritaria. Así que fueron pocos los electores fuera del principado que se decantaron por la lista neoconvergente. En total, del más de millón de votos (987.149) los obtuvo en Cataluña, donde Puigdemont casi dobló el resultado cosechado por Oriol Junqueras, quien ganó en el conjunto del Estado gracias a sus alianzas con EH Bildu o el BNG.

- Baleares 10.663 votos

- País Vasco 5.056 sufragios

- Navarra 1.331 votos

-Comunidad Valenciana 6.951 votos

- Canarias acumuló 1.807 votos

- Aragón 1.131 sufragios

- Galicia 1.958 votos

- Comunidad de Madrid 3.745 votos

- Asturias 567 votos

- La Rioja 167

- 30 votos en Melilla y 16 sufragios en Ceuta

- Cantabria 254 votos

- Andalucía 2.480 votos

- Murcia 386 votos

- Castilla y León 846 votos

- Castilla-La Mancha 564 votos

- Extremadura 310 votos