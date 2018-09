Junqueras afirma que no hay «atajos» para la independencia sin un referéndum pactado «No tengo previsto un indulto porque considero que no soy culpable de ningún delito», agrega el líder de ERC

M.Vera

Esquerra Republicana (ERC) sigue confirmando su viraje «pactista». Si bien el sábado fue el diputado Gabriel Rufián quien apostó por «pinchar» la «burbuja del independentismo mágico» este lunes, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha aseverado que no existen «atajos» para la independencia y ha advertido que la única vía posible es un referéndum acordado con el Estado.

«No veo atajos. Depende de nuestra fortaleza democrática y esta se cuenta con votos y con la complicidad de una sociedad vital, organizada, en el que los agentes sociales y económicos estén implicados y sean partícipes. Esta ha sido una de nuestras debilidades», ha resaltado el exvicepresidente catalán en una entrevista por carta con TV3.

A diferencia de Quim Torra, Junqueras resta valor al «mandato del 1-O» al que el presidente de la Generalitat apela con insistencia al recordar el referéndum ilegal de octubre y prioriza en cambio el recuerdo del «paro de país» del 3-O. No en vano, esa fecha fue secundada, además de por los independentistas, por otros agentes sociales y políticos como los Comunes o los Sindicatos.

«El 3 de octubre fuimos más que el 1 de octubre. Y es muy importante construir acuerdos a partir de los que éramos el 3 de octubre en las calles de Cataluña», apunta el republicano.

¿Absolución o indulto?

El líder de ERC, preso en la cárcel de Lledoners (Barcelona), añade que no contempla pedir su indulto en caso de ser condenado de rebelión y sedición en otoño. «No tengo previsto un indulto porque considero que no soy culpable de ningún delito», resalta el republicano antes de asegurar estar convencido de no haber cometido ninguna ilegalidad al organizar el referéndum del 1-O y proclamar la «independencia» de Cataluña un mes más tarde.