Torra dice ahora que no descarta abrir prisiones y afirma querer llegar «tan lejos» como Puigdemont «Solo le debo obediencia y lealtad al pueblo y al Parlamento de Cataluña», insiste

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no ha descartado este miércoles la opción de abrir las prisiones si las sentencias por el 1-O no son absolutorias. Asimismo, ha aseverado que está dispuesta a llegar «tan lejos» como llegó Carles Puigdemont en su compromiso independentista.

«En su momento se tomarán las medidas que deban tomarse. Exigimos la absolución para los presos políticos porque cada día que pasan en prisión es una indecencia, hay muchas familias afectadas y mucha gente», ha afirmado en una rueda de prensa junto a Puigdemont con motivo de una reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya que tiene lugar esta semana en Bruselas.

En ningún momento, el presidente catalán ha querido desmentir que tenga intención -que no ha confirmado explicitamente- de abrir los centros penitenciarios catalanes y gestionados por la Generalitat a través del Departamento de Justicia donde están internos líderes del «procés» como Oriol Junqueras o Carme Forcadell.

En este sentido, Torra ha dejado claro que quien decidirá qué medidas tomar tras las sentencias del Tribunal Supremo a los políticos independentistas será «el Parlamento de Cataluña», al que le deben «lealtad y obediencia». Son palabras muy similares a las que expresó este martes en su conferencia política, cuando señaló que trasladaría a la Cámara Catalana las decisiones a tomar en caso de que los dirigentes presos fueran condenados.

Los pasos de Puigdemont

Preguntado sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar teniendo en cuenta que su predecesor en el cargo se encuentra en Bélgica huido de la Justicia en España, Torra ha dicho «estar dispuesto» a llegar «tan lejos como Puigdemont», esto es, ha explicado, «ponerse a disposición del pueblo catalán», informa Efe desde la capital europea.