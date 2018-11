El director de TV3 afirma que los líderes de PP y Ciudadanos repelen a los telespectadores catalanes «Es empírico», afirma el Vicent Sanchis el día después de intentar acorralar a Inés Arrimadas en una entrevista en la televisión pública

ABC

Barcelona Actualizado: 12/11/2018 14:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha salido este lunes al paso de las críticas recibidas por la entrevista que le realizó ayer a la líder de la oposición en Cataluña y dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Sanchis, hombre de confianza de Puigdemont que siempre se ha significado a favor de la independencia- ha justificado arremetido contra la líder naranja por la audiencia que cosechó su entrevista. «Es empírico» - ha dicho- que la gente «cambia de canal» cuando aparecen en la televisión catalana políticos del PP o Ciudadanos.

Asimismo, el responsable de Televisión de Cataluña reconoce sentirse insatisfecho con el resultado de la entrevista a Arrimadas. «No es una buena entrevista y no quedé contento», ha asegurado en declaraciones a la emisora Rac-1. Sin embargo, ha confesado que al acabar el programa, felicitó a la líder de Ciudadanos en Cataluña. «Se salió. Defiende con pasión y argumenta sus posiciones», ha asegurado.

«No me atrevo a decir que los votantes de Ciudadanos no miran TV3. No hay una audiencia tipo de TV3 que responda al 100% de quien te está mirando. Si un programa gusta, la gente lo mira. Y si no gusta, no lo mira», ha agregado en referencia a las acusaciones de Arrimadas, quien señaló que la lídea y el estilo nacionalista de TV3 y Catalunya Ràdio alejan a los catalanes no independentistas de su radiotelevisión pública.

Boicot a Arrimadas

Sanchis también se ha referido a la campaña del independentismo para boicotear la entrevista emitida ayer en horario de máxima audiencia. «Siempre que viene algún dirigente del PP o de Cs hay una campaña para que no se mire la entrevista. A mí, no me gusta. Se deben escuchar todas las opiniones. Es importantísimo hacerlo. Lo que diga la señora Arrimadas o el señor Casado influye en la vida de los ciudadanos», se ha excusado.

Por otra parte, el director de TV3 ha reiterado defensa de la línea editorial de la pública catalana. «Cuando algunos partidos se pasan todo el día diciendo que usted es execrable, miente, etc. tienes que decir algo. Y hagas lo que hagas, con perdón, la cagas», ha apuntado. No en vano, buena parte de la charla entre Arrimadas y Sanchis se centró en si los políticos fugados pueden ser denominados «exiliados», tal y como pretende el nacionalismo catalán.