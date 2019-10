Cayetana Álvarez de Toledo: «Pedro Sánchez es un disolvente institucional» La candidata del PP por Barcelona critica que el Estado haya «abdicado» en Cataluña durante 40 años y aboga por desplegarlo con fuerza

La candidata popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, califica el Gobierno de Pedro Sánchez de “disolvente institucional”, por la utilización de sus cargos que hacen algunos ministros en beneficio del PSOE. Para sostener esa afirmación, cita una ristra de ejemplos, como la mediación de Dolores Delgado con su homónimo italiano de Justicia en favor de la condenada Juana Rivas; la petición del voto para el PSOE de Isabel Celáa y del presidente del CIS, José Félix Tezanos o “la utilización” de la abogacía del Estado en la financiación autonómica. Y como telón de fondo, “la estrategia de legitimación de Pedro Sánchez del nacionalismo y separatismo en Navarra y por haber sido presidente gracias a los votos de Puigdemont y de Junqueras y crear en Pedralbes una mesa de partidos paralela al parlamento para hablar de autodeterminación”.

Cayetana Álvarez de Toledo considera que desde el Gobierno de España y también desde Cataluña “hay que liderar una política constitucionalista que rectifique la historia de concesiones al nacionalismo”. Para ello, plantea un despliegue del Estado en Cataluña ante “la ausencia, durante 40 años, de una verdadera política constitucionalista que solo se ha manifestado como reacción de emergencia en octubre de 2017”.

Quien encabeza la lista del PP por Barcelona en las elecciones del 10-N ha defendido en declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, que aquella reacción efímera de hace dos años “se convierta en un paisaje”. Y propone emular a Jordi Pujol y “hacer lo que nunca hemos hecho: la elaboración de un libro blanco para la democratización de Cataluña” que incluya una serie de medidas como la creación de una red de escuelas “plenamente bilingües” paralela a la actual, ofrecer incentivos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por estar en Cataluña, así como a periodistas y emprendedores, entre otros, “para que sientan el aliento constitucional y que la mitad de los catalanes vea que por fin nos ocupamos de ellos”.

La candidata popular considera que el PSC “es uno de los graves problemas españoles, porque no tiene claro su constitucionalismo”. Y pone de ejemplo al ex presidente José Montilla, quien, a su juicio, cometió una “irresponsabilidad” cuando “impulsó” una manifestación en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y “dijo que los tribunales no pueden juzgar los sentimientos”. Unas declaraciones que supusieron “un blanqueamiento y legitimación de que los sentimientos están por encima de la ley, extremo que está detrás del 1-O y que nos ha traído a los momentos actuales”.

«No hay libertad para delinquir»

Sobre la oportunidad de que la sentencia se haga pública poco antes de las elecciones del 10-N, Álvarez de Toledo opina que “se nos trata como menores de edad, porque no se nos permite pedir el voto fuera de la campaña electoral, ni publicar encuestas días antes de las votaciones y, sin embargo, no se aplaza una sentencia”. La candidata popular subraya que lo que ocurre en Cataluña es “terrible, porque las instituciones y los escuadrones están alineados”. Argumenta su afirmación en el hecho de que el presidente Torra “aliente y establezca un vínculo con los escuadrones cuando dice a los CDRs que aprieten”.

Álvarez de Toledo, no obstante, considera que el movimiento independentista está “debilitado por la labor pedagógica que ejerce la ley”, ya que “tenemos libertad de expresión, pero no hay libertad para delinquir”. Sobre la polvareda levantada entre las filas independentistas por las palabras del general Pedro Garrido, jefe la VII Zona de la Guardia Civil en Cataluña, a la candidata popular le tranquiliza saber que el instituto armado “haría lo mismo, es decir, defender la ley” en el caso que se repitieran los hechos de hace dos años. Sin embargo, considera “inaceptable” la actitud del PSOE a través de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, “pidiendo perdón”; del ministro Marlaska, que calificó el discurso del general de “inoportuno” o la directa acusación del líder socialista catalán, Miquel Iceta, de que Garrido “se metió en política, cuando lo que dijo es de total sentido común”, apostilla Álvarez de Toledo.