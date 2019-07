Tocar fondo

Antoni Fernández Teixidó Barcelona Actualizado: 13/07/2019 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algunos independentistas sostienen que su estrategia de separación de España ha tocado fondo y aducen que sus diversas alianzas en municipios y diputaciones han quebrado la aspiración de una sólida unidad de los partidos soberanistas. PDECat, ERC y los comunes no han tenido inconveniente en acordar gobiernos locales con socialistas y otras fuerzas para conservar o conquistar alcaldías y otros cargos relevantes.

El Parlament ha aprobado esta semana, por fin, la primera ley del Govern de esta legislatura, la creación de la Agencia Catalana de Salud Pública, y la ciudadanía tiene la clara percepción de que el Govern y el Parlament andan ocupados en temas de mayor relieve, la independencia, los presos, la futura sentencia, etc. Nunca un Govern de Cataluña ha sido tan irrelevante en su acción política cotidiana. Torra repite, una y otra vez, que ha venido al cargo para responder al compromiso con sus electores. Si él lo dice… pero desde luego, incumple flagrantemente su obligación para con todos los ciudadanos de Cataluña. Ese Govern también ha tocado fondo.

A la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, los independentistas dicen que esta será la gran baza para volverlo a intentar. Torra proclama que lo volverán a hacer. Se verá. Esta estrategia de proclama huera y un emplazamiento inútil que no conduce a nada y los partidos independentistas saben que por ese camino no van a poder transitar. No obstante, las bases más fieles del separatismo militante, ANC, Òmnium y otras empiezan a creer que han sido engañadas, y auguro un dramático conflicto entre estas bases y sus direcciones, si finalmente este proceso acaba sin resultados. Los dirigentes políticos del independentismo buscarán una justificación, pero los militantes de base no la aceptarán. Se ha tensado inconscientemente tanto la cuerda que pretender que ahora no se rompa es imposible.

Son circunstancias, estas, que preocupan gravemente a aquellos que han hecho de la independencia de Cataluña el leitmotiv de su conducta política. Sin embargo, sería un trágico error por parte de los que no compartimos esta aspiración pensar que en unos meses más el procés estará liquidado. Un error de gravísimas consecuencias. Hay que tener claro que para el sector más radical del nacionalismo independentista catalán todo lo que no sea la proclamación de la república suena a rendición inasumible. Pueden creerme, el procés no ha acabado, el resentimiento es muy grande y los resistentes son legión. Hay que hacer política valorando todos estos elementos. Han tocado fondo. Viven un momento difícil. Pero conviene que no se subestime su capacidad de reacción ante la eventual sentencia del próximo otoño.