Los Maristas niegan haber encubierto al presunto abusador Joaquín Benítez La orden religiosa no descarta compensar a las víctimas de abusos: «Siempre serán la prioridad»

Los responsables de la orden religiosa de los Maristas -titulares del colegio de Barcelona en el que el profesor Joaquín Benítez, jugado hoy por pederastia, abusó de varios menores- han asegurado que esta institución nunca ha encubierto acosadores y que siempre que se han conocido casos han sido denunciados. Según recordó este lunes ante el juez el coordinador del equipo de protección a la infancia de la organización, Raimon Novell , los Maristas denunciaron a Joaquín Benítez al conocer sus acciones en 2011.

Ante el inicio del juicio contra Benítez, para quien el fiscal pide 22 años de cárcel por abusos a cuatro menores, Novell ha dicho que los Maristas «tienen plena confianza en la justicia», informa Efe. «Hay una persona acusada, que es el señor Joaquín Benítez y no es la institución Marista la que está acusada ni en tela de juicio. Igual que el señor Benítez tendrá que asumir su responsabilidad en el caso que se la pidan, nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad por aquellas cosas que ocurrieron en el pasado en nuestros centros y que lamentamos profundamente», ha dicho Novell.

El coordinador de protección a la infancia de los Maristas ha asegurado que han hecho una interpelación a su pasado y ha agregado que la institución está tratando de dar una respuesta «efectiva y muy firme de cara al futuro». Sobre la posibilidad de compensar a las víctimas de abusos en sus centros escolares en el pasado, Novel ha afirmado que para esta orden religiosa, que cuenta con dos colegios en Barcelona, las víctimas «siempre» serán la prioridad. «Debemos tenerlas como objetivo principal en cualquier acción de ahora en adelante sobre casos del pasado o más recientes», ha añadido. En este sentido, ha asegurado que los Maristas atenderán «las necesidades de cada persona».

¿Ocultación y encubrimiento?

Preguntado por las acusaciones de ocultación o encubrimiento que sobrevuelan varios de los casos juzgados, Novell ha sido contundente. «Los Maristas, siempre que han tenido conocimiento de un hecho delictivo vinculado a abusos o acoso, siempre lo hemos denunciado». No obstante, ha reconocido que muchos abusos se dan en un ámbito «clandestino y oculto» que los hace difíciles de detectar. «Si no tenemos noticia no podemos denunciar, pero no hemos ocultado. Si la vía jurídica esta agotada nos podemos plantear otros caminos, pero la ocultación no es lo que hacemos» ha insistido Novell.