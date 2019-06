Incendio Tarragona El incendio de Tarragona, con todos los elementos para ser uno de los mayores de la historia en Cataluña El fuego presenta la crítica ecuación del «30-30-30»: viento, poca humedad y altas temperaturas

J. Hierro Vinebre (Tarragona) Actualizado: 28/06/2019 11:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El incendio que arde desde hace más de 24 horas en Tarragona no es el más virulento de los vividos en Cataluña en los últimos años, no en vano, las 6.500 hectáreas calcinadas hasta ahora están lejos de las 12.000 que se quemaron en Gerona en 2012. No obstante, se dan las circunstancias para que el fuego declarado en La Torre del Espanyol el miércoles escale posiciones en el macabro ranquin de mayores deflagraciones de la comunidad.

Según ha explicado este viernes el jefe del dispositivo de bomberos encargado del incendio, Antonio Ramos, en el incendio de Tarragona se da la crítica ecuación del «30-30-30». ¿En que consiste esta fórmula? Es el escenario en el que coinciden temperaturas superiores a 30 grados, una humedad inferior al 30% y rachas de viento de 30 km/h (o incluso superiores).

Con este contexto, las 6.500 hectáreas quemadas hasta el momento podrían tener margen para escalar hasta acercarse al podio de los incendios más fatídicos de la historia de Cataluña. En los últimos años, la lista la lideran los incendios de La Junquera de 2012 y 1986 (donde ardieron 12.898 y 23.403 hectáreas respectivamente) o el fuego que en 1994 calcinó más de 45.000 ha la comarca barcelonesa del Bàges.

Sin víctimas mortales

Según los especialistas que están combatiendo el fuego sobre el terreno las condiciones climáticas registradas en Tarragona son «muy adversas» en un contexto de ola de calor y temperaturas especialmente elevadas en toda la comunidad. Afortunadamente, los bomberos han sido capaces de mantener las llamas alejadas de los núcleos de población y los únicos puntos habitados afectados han sido casas de campo aisladas que han sido desalojadas sin incidentes.

El fuego de Tarragona no es todavía de los más virulentos en lo que a la serie histórica se refiere y a diferencia de los fuegos de la Junquera (Gerona, 2012) o l'Horta de Sant Joan (Tarragona, 2009) no se han registrado víctimas mortales. No en vano, dichos incendios fueron especialmente fatídicos, ya que se llevaron cuatro vidas el primero y cinco el segundo.