Desalojan una playa de Barcelona por un posible artefacto explosivo

La Guardia Urbana ha desalojado la playa San Sebastián de Barcelona por un posible artefacto explosivo encontrado en el agua, confirma la Guardia Civil a ABC. La Benemérita ha hecho un requerimiento de ayuda a la Guardia Urbana para desalojar la playa, en ese momento abarrotada. Es una de las playas más céntricas de la ciudad condal, al lado de la Barceloneta.

Los artificieros ya se encuentran de camino para proceder a la desactivación. Podría tratarse de un artefacto de la Guerra Civil, según ha podido saber ABC.

Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1