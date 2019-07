Ada Colau estudia cobrar peaje para entrar en Barcelona En función de la efectividad de las medidas para prohibir los coches más contaminantes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lanzado una polémica propuesta para solucionar el problema de la polución urbana: cobrar un peaje para entrar a la ciudad. Esta «medida adicional» se uniría a las restricciones a los vehículos más contaminantes que prepara el consistorio. Según ha detallado, se lanzará o no en función de la efectividad para atajar la contaminación que tengan las medidas que prepara el Ayuntamiento de Barcelona.

Los vehículos más contaminantes, aquellos que no disponen de etiqueta ambiental de la DGT, no podrán circular por Barcelona a partir de enero de 2020. La alcaldesa considera que se deberá analizar si la reducción de la contaminación es suficiente a los seis meses de aplicación de esta medida. «Tal vez no será suficiente, y efectivamente tenemos que estudiar otras medidas, como el peaje», ha indicado al respecto Colau en declaraciones a TV3.

La articulación del cobro de un peaje para entrar en Barcelona es una de las propuestas que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa si la reducción de la contaminación no se considera suficiente con las restricciones a los vehículos más contaminantes, que se complementará con otras medidas que ya se promueven, como la mejora del transporte público, la creación de 'supermanzanas' y el fomento de la bicicleta, ha explicado la alcaldesa.

En este sentido, Colau ha apuntado que la mejora de la calidad del aire requiere la colaboración del resto de administraciones, también en ámbitos como el de infraestructuras como el puerto y el aeropuerto Barcelona-El Prat, que cree que no pueden «plantear ampliaciones indefinidamente». Para la alcaldesa, la ciudadanía demanda medidas en este sentido y ha advertido de que a su equipo no le «temblará el pulso» para impulsarlas.