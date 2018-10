Archivan la causa contra la mossa que abatió al supuesto terrorista de Cornellà La agente disparó a Taib como «última opción» El juzgado resalta su meritoria actuación protegiendo al sargento que también estaba en la comisaría

Un juzgado de Cornellà del Llobregat (Barcelona) ha archivado la causa abierta contra la agente de los Mossos d'Esquadra que abatió al supuesto terrorista cuando la madrugada del 21 de agosto irrumpió en la comisaría de la localidad.

En un auto al que ha tenido acceso ABC, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cornellà, además de decretar el sobreseimiento de la causa, ha destacado en su auto la meritoria actuación de la agente, que protegió al sargento que en ese momento tenía a su lado.

El hombre irrumpió en la comisaría con ánimo de acabar con la vida de la agente intentando clavarle un cuchillo al grito de «Allah»; luego, al no conseguirlo, la persiguió con el arma blanca en alto hasta ser abatido.

«No puede obviarse que la elección de la víctima no fue cuestión de azar», relata el auto, que considera que Taib «sabía perfectamente» que quien se hallaba en la garita de la comisaría era una agente.

La agente, pese al poco tiempo que tenía para reaccionar, no usó elarma de fuego «hasta que fue su última opción». Solamente utilizó la pistola ante el «riesgo inminente» de muerte. No corría peligro ella únicamente sino también sus compañeros que comenzaban el turno a las seis de la mañana y accedían a la comisaría desarmados o etaban en los vestuarios cambiándose. «Fue en ese momento cuando la agente decidió no recular más y disparar», señala el auto.

El sindicato de mossos USPAC, cuyos abogados se encargaban de la defensa de la agente, ha cargado contra la Consejería de Interior de la Generalitat por rechazar comparecer en el procedimiento, pese a que se el juzgado se lo ofreció.

«Una pieza más en la nefasta gestión de la Consejería, más preocupada por hacer política de cara a la galería que de defender los intereses de los Mossos d'Esquadra», lamenta el sindicato.