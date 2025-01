La migraña se puede detectar a través de la saliva, lo que permitirá mejorar su tratamiento

Avance significativo para el tratamiento de los ataques de migraña. El grupo de Cefalea y Dolor Neurológico del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) ha conseguido ver que a partir de un análisis de saliva se puede determinar qué tipo de migraña se sufre y que a partir de aquí se puede trabajar en un tratamiento personalizado. Las conclusiones de este estudio han sido publicadas en la revista 'Cephalgia'.

En concreto, los investigadores han medido los niveles del gen de la calcitonina (CGRP, en sus siglas en inglés) en saliva durante los ataques de migraña y ha observado que existen casos en que el CGRP aumenta y otros en que no. Durante un ataque de migraña, explican los expertos, se liberan varias sustancias que se relacionan con el dolor, y uno de ellas es el péptido relacionado con el CGRP. Con el objetivo de entender sus mecanismos biológicos y buscar biomarcadores que puedan servir para el diagnóstico de la enfermedad, el Vall d'Hebron ha estudiado los niveles de la proteína CGRP.

Por eso se inició un estudio con mujeres, ya que sufren más frecuentemente migraña: participaron 22 con episodios esporádicos y otras 22 sin dolor de cabeza. A todas ellas se les tomó una muestra de sangre el primer día y durante el resto del mes se usaron muestras salivales. «Su obtención no es invasiva y se puede conseguir de forma repetida fácilmente», destaca la jefa de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Vall d'Hebron y jefa del grupo de Cefalea y Dolor Neurológico del Vhir, Patrícia Pozo. Si las participantes en el estudio sufrían un ataque de migraña tenían que tomar restos de saliva al inicio del ataque, dos horas y ocho horas después.

Diferencias invisibles en sangre

En total, se pudieron estudiar 49 ataques de migraña. Los investigadores compararon los niveles de CGRP entre las mujeres control y las que tenían migraña esporádica. Los resultados mostraron que, pese a haber grandes diferencias entre personas, de media, los niveles de proteína eran casi el doble en las personas con migraña, unas diferencias que no se observaban en plasma.

Los investigadores destacan que los niveles en saliva son una muestra de la activación del sistema trigeminovascular y de la inflamación local en la región de la cabeza, y apunta que la medida en la saliva, cerca de la región donde se libera CGRP durante la migraña, sería «más efectiva» que en sangre.

De la investigación, los expertos vieron que los cambios en los niveles de CGRP durante el ataque de migraña no siempre se veían claramente: sucedía en el 79,6% de los ataques, que se consideran dependientes de CGRP, y en cambio un 20,4% no dependían de esta proteína. Teniendo en cuenta los ataques de una misma paciente, 13 de las 22 pacientes solo tenían ataques dependientes de CGRP, tres solo tenían ataques no dependientes de este péptido y seis de ellas presentaban ambos tipos de ataques.

Además, en función de si el ataque era dependiente o no de CGRP, acostumbran a aparecer algunos síntomas asociados determinados: además del dolor, en aquellos dependientes de CGRP había síntomas más clásicos de la migraña, como la fotofobia y fonofobia, mientras que en los no dependientes se asociaban más a mareos.

