Estados Unidos advierte a sus ciudadanos ante un posible atentado terrorista en La Rambla de Barcelona

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha lanzado este domingo una advertencia a sus ciudadanos acerca de un eventual atentado en la zona de Las Ramblas de Barcelona. Así las cosas, se señala que hay que tener «mucho cuidado» en áreas con movimiento y tráfico rodado, especialmente en las fechas de Navidad y año nuevo.

«Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a lugares turísticos, centros de transporte y otras áreas públicas», añade el Departamento en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que no hace referencia que este mismo lugar fue el escenario de un atropello masivo cometido por yihadistas en agosto de 2017, momento en el que fallecieron más de una docena de personas.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq