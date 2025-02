Rulo y la Contrabanda: «Tengo más pasión por mi oficio que cuando empecé»

Rulo y la Contrabanda es uno de los cabezas de cartel del festival 'Conexión Valladolid', que cita durante dos días en el Pinar de Antequera de la capital vallisoletana a más de una treintena de grupos. El cantautor cántabro lo hace en el marco de su gira 'Noches de Fuga y Contrabando', con la que está celebrando los 25 años del lanzamiento de su primer disco con 'La Fuga', pero también la vuelta a la normalidad en los escenarios: «Lo que la gente quiere ahora es que le des una sacudida y nosotros, como músicos, lo que buscamos también es llegar al hotel cansados», dice, deseando brindar una noche más «por haber salido de una época muy oscura como sociedad». Su parada en Valladolid, este viernes 24 de junio, es una de las muchas que le esperan en Castilla y León este verano. ¿La próximas? En León (27 de junio); Soria (9 de julio); Sonorama (11 de agosto), y El Real Sitio de San Ildefonso (12 de agosto).

Este verano tiene varias citas en Castilla y León, dos de ellas en festivales (Conexión Valladolid, este viernes, y Sonorama, en agosto). ¡Parece que este momento no iba a llegar nunca!. Rulo y la Contrabanda fue de los primeros grupos en echarse a la carretera, ¿Como sienta esto de estar de vuelta a la normalidad?

Es verdad que nosotros sí que hemos sabido lo que era estar en el otro lado con el público sentado. En esos conciertos de pandemia, tanto el público como los músicos buscábamos la emoción, el sentirnos arropados en una época de miedo, incertidumbre... Ahora, lo que sí notamos es que la gente, e incluso nosotros, lo que queremos es diversión. En ese sentido, creo que esta gira del 25 aniversario del lanzamiento de mi primer disco con 'La Fuga' ha venido en un momento perfecto. Lo que la gente quiere es que le des una sacudida. Y nosotros mismos, como músicos, lo que buscamos también es llegar al hotel cansados.

Como ha comentado, este concierto se encmarca dentro de la gira 'Noches de Fuga y Contrabando'. Aunque ya el nombre es toda una declaración de intenciones, le quería preguntar lo siguiente: ¿Con qué idea se propuso esta gira?

Ssiempre intento no repetirme, tampoco en giras, y me apetecía volver a revisitar canciones que hacía mucho tiempo que no cantaba. Nunca he estado en guerra con el repertorio de mi anterior banda. Al final, yo compuse los temas y los siento tan míos como las de ahora. Pero es verdad que no hay cabida para ciertas canciones cuando sigues haciendo discos nuevos, así con esta disculpa de celebrar este 25 aniversario era la ocasión perfecta. Ahora más que nunca hay que celebrar. No sólo hay que brindar por 25 años de carrera, que se dicen pronto, sino también porque hemos salido de una época muy oscura como sociedad. Está siendo muy bonito volver a cantar canciones que compuse hace tanto tiempo. Es verdad que no daremos más que unos 25 conciertos, uno por cada año de celebración, porque si no acoto un poco no hago mi otro gran objetivo, que es componer un disco que me guste.

«Si no estuviera en paz con mi pasado no me hubiera inventado esta gira»

«25 años de canciones, de peleas con los estribillos», dices en el tema 'Dentro de una canción'. ¿Qué inspira hoy a Rulo? ¿Es lo mismo que hace dos décadas?

La respuesta es que irremediablemente no. ¡Fíjate en lo que te puede suceder en 25 años tanto en lo personal como en lo profesional! He cambiado en casi todo. Siempre digo que llevo toda la vida haciendo cosas que dije que nunca iba a hacer, aunque en lo que sigo siendo igual es en lo obstinado y en lo que me gusta mi oficio. Soy un apasionado de él. La pasión es una cosa que no he perdido, e incluso tengo más que cuando empecé. Sería lo que más miedo me daría perder. Me gusta más meterme en líos que hace 25 años. Lejos de ser un artista con un inmovilismo artístico, tengo muchas más inquietudes. Ahora me la juego más.

«Siempre ir hacia delante si estás en la mitad del camino», continúa también la misma canción a la que antes me refería. ¿Le quedan muchos años a Rulo para seguir contando y cantando?

¡Ojalá me queden otros 25 de grabación de discos! Soy un tío optimista conduciendo hacia delante con las dos manos fijas al volante, pero lo que pasa es que de vez en cuando me gusta mirar por el retrovisor, y esta gira es precisamente eso, un mirar por el retrovisor y un agradecimiento a la vida y a la música, que para mí son un poco lo mismo. Es decir, ¡caray!, sucedió todo esto, y como dice la canción, lo llevo tatuado en la piel, me acuerdo de casi todo pese a que me ha pasado muy deprisa.

Le fue duro pasar página de 'La Fuga'. ¿Es verdad que la distancia todo lo cura?

Yo herida la tengo, tengo cicatriz, pero ya no supura. Soy muy de quedarme con lo mejor. Tengo algunos compañeros de profesión que están muy quemados con sus bandas anteriores. Yo no. Todos los grupos mueren de éxito o de fracaso, y es más fácil llevarse bien si lo hizo de fracaso. Sin que suene a soberbia, esta gira de 25 años la hago por pura devoción. No tengo necesidad de cantar esas canciones porque si no lo hiciera no vendría a vernos nadie. Si no estuviera en paz con mi pasado esta gira no me la hubiera inventado.

Si echa la vista atrás y se encuentra con aquel adolescente de Reinosa. ¿Llegó en su mejor sueño a pensar que seguiría en los escenarios 25 años después?

No, y te juro que soñaba alto, como es tan bonito, gratis e incontrolable... Es verdad que el gran reto era grabar un disco y vivir de ello. Yo, con 14 años, me autodenominaba músico y mi padre me decía que músico era el que vivía de ello, a lo que yo le respondía que para mí ser músico era un sentimiento, que lo sigo pensando, y el gran sueño era el de no trabajar de otra cosa que no fuera esto.

Y al público, ¿cómo lo ve? ¿Envejece o ahora van a los conciertos los hijos de los que acudían hace dos décadas?

Pues es alucinante que mis conciertos sean tan intergeneracionales. Me di cuenta cuando el otro día firmaba mi libro en Madrid, pero también lo veo en los conciertos. Viene a vernos de todas las edades y también mucha gente que no conoce 'La Fuga', que se ha enganchado por 'Noviembre' o 'Días de rock an roll' y luego se han acercado ya a otras canciones. Me siento muy afortunado en este sentido, aunque tampoco haces los discos pensando en enganchar a alguien. El objetivo, el más difícil de todos, es que me gusten a mí, aunque cuando ya los sacas piensas en que ojalá gusten.

¿Y sigue en la idea de sacar un disco con amigos?

Pues es que cuando me planteé grabarlo ví que salían mogollón de discos de compañeros de oficio que habían hecho lo mismo, entonces pensé que no era el momento. Con el siguiente disco ya serán cinco de estudio, como que cerraré un ciclo, así que probablemente sea más adelante, pero sí que me gustaría un día revisitar mis trabajos con amigos.

Tengo ya un disco que entrará en fábrica dentro de un año y he grabado la mitad. Da como vértigo, pero me apetecía mucho hacerlo así. La mitad lo he grabado en España y la otra mitad lo grabaré fuera al final de este año o principios del siguiente. Es la primera vez que lo hago así, con dos productores diferentes.

Antes los festivales eran de rock y se colaba algún grupo indie. Ahora prácticamente es al revés. ¿Qué ha pasado?

Bueno, en este caso 'Conexión Valladolid' es súper ecléctico. Lo que sí que veo es que hay muchos festivales así. Estuvimos en Granada hace un mes y fue alucinante, por el escenario desfilamos grupos muy diferentes. Pero sí que es verdad que cada vez hay menos festivales de rock, y es que aunque hay mogollón de bandas tocando, no hay ninguna hornada nueva que haya dado el salto a nivel nacional, que convoque a mucha gente. No sé por qué es.

¿Qué espera esta tarde del público vallisoletano?

Pues en Valladolid siempre nos ha ido muy bien. Me acuerdo que la primera vez que tocamos fue en 1999 en el Polideportivo de Zaratán, en la Fiesta de la Salchicha. Era con 'La Fuga' y no teníamos ni disco. Había como unas quince personas. Las últimas fueron en la Sala LAVA, en uno de los pocos conciertos que dimos antes de la pandemia, y en Laguna de Duero, que ya lo hicimos con ella. ¡Me acuerdo de todo! El público vallisoletano siempre nos ha querido mogollón.

