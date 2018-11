Política El PSOE denuncia en un video que el PP ya prometió las unidades satélite de radioterapia hace 11 años Recuerda su insistencia en solicitar este tipo de tecnología, que «no es extrañísima» y funciona en otros hospitales de Extremadura

Apenas diez días después de que el consejero de Sanidad anunciara su implantación en Ávila y posterior extensión a otras provincias, el PSOE recurre a las unidades satélites de radioterapia para denunciar en un vídeo los «incumplimientos del PP». En las imágenes colgadas en You Tube y que este lunes han sido presentadas por la portavoz del Comité Electoral del PSCL se observa al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hablar de la instalación de estas unidades en 2007 y al líder socialista Luis Tudanca reprochando en abril de 2017 al PP el «olvido» de las promesas.

«La cuestión no es prometer sino cumplir y el PP no cumple», ha manifestado Martín, quien se ha referido a la situación actual once años después de que Herrera citara la implantación de las unidades satélite de radioterapia en la Comunidad.

Ha calificado esta cuestión como especialmente «sensible y seria» y se ha referido a un «festival organizado por el PP» en la provincia de Ávila, cuando el pasado octubre se hizo público la implantación de estas unidades, empezando por la provincia abulense, para ampliar después la red de manera progresiva.

«Lo dan ya como si estuvieran» implantados, ha criticado Martín, quien ha recordado su insistencia durante años en solicitar este tipo de tecnología, que «no es extrañísima» y que según ha citado funciona en hospitales como Plasencia, Mérida y Navalmoral de la Mata, en Extremadura.

Ha considerado que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también aparece en el video, carece de «credibilidad» al prometer ahora cuestiones que prometió el PP en 2007. «Pensaran que soy idiota», ha dicho Martín, en referencia a que el PP ha tenido «once años» para implantar este sistema en Ávila, donde ha asegurado que se reúnen los criterios adecuados para su instalación por el número de casos, el envejecimiento, el clima y la dificultad de comunicación.

Ahora, antes de las elecciones de mayo, el PP ya no tiene tiempo para la instalación de las unidades, ha augurado.