El PSCL no pide a Sánchez los 440 millones y da por roto el acuerdo de financiación Las Cortes, con el «no» socialista, instan al Gobierno a habilitar fondos para las comunidades El PP acusa a los de Tudanca de «intentar distraer» y defiende la vigencia del pacto autonómico

M. SERRADOR Valladolid Actualizado: 12/09/2019 09:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El acuerdo de Comunidad firmado entre todos los grupos parlamentarios en abril de 2016 (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos yMixto) se tambalea. Más aún, uno de los firmantes, el PSOE, actualmente mayoría en las Cortes autonómicas gracias a sus 35 procuradores, entiende que está roto. Esto supone, en la práctica, que se acaba el frente común que las fuerzas políticas, y también sociales, mantenían para reclamar al Estado una financiación autonómica que garantice la prestación en Castilla yLeón de los servicios públicos esenciales en base a unos criterios acordes con las características geográficas y sociales de la Comunidad.

Sin embargo, una de las «banderas» representativa del consenso que más ha ondeado en los últimos años parece que va a dejar de moverse si tal y como entiende el procurador del Grupo Socialista y secretario primero de la Mesa de las Cortes, José Francisco Martín, el pacto está roto. Así lo aseguró ayer durante la celebración del pleno en el Parlamento autonómico en el que se debatió una propuesta de resolución presentada por el Partido Popular. En ella, se insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de hacer efectivo el pago a la Comunidad de los anticipos a cuenta y del IVA, que asciende a un montante de 440 millones de euros. De no hacerse efectivo este pago, se solicita que se conceda un crédito a tipo 0 a las comunidades para compensar esa cantidad pendiente de liberar. Por último, en la iniciativa se solicita presentar los avances para la reforma del modelo de financiación autonómico en el que debería tenerse en cuenta el acuerdo alcanzado en Castilla yLeón. La propuesta de los populares fue apoyada por Ciudadanos, Podemos, UPL, Por Ávila y Vox, no así por el Grupo Socialista que evitó pronunciarse sobre los 440 millones de euros que el Gobierno de España adeuda a la Comunidad. Es más, no se refirió a ello ni en una ocasión. En cambio, el socialista José Francisco Martín presentó una propuesta alternativa que recogía los 14 puntos del acuerdo de comunidad sobre financiación. La resolución (enmienda) del PSOEni siquiera se llegó a debatir en la cámara y fue rechazada, lo que llevó al procurador socialista a asegurar que «no asumir esta propuesta es romper el acuerdo», palabras que confirmó posteriormente fuera del hemiciclo al señalar que «el PSOE entiende que el acuerdo está roto al no haber sido ratificado»

La afirmación que no fue compartida en las filas del PP, cuyo portavoz, Raúl de la Hoz, cree en la vigencia del acuerdo de comunidad y acusó al PSOE de «intentar distraer con debate falsos y estériles para no reclamar al Gobierno los 440 millones de euros». «Ellos son los únicos que no han ratificado un acuerdo que estaba incluido en la resolución del PP que han votado en contra», señaló de la Hoz.

También el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió ayer, durante un acto celebrado en la Feria de Muestras de Valladolid, en la idea de que «los dirigentes socialistas no han superado sus profundas decepciones» para afirmar que «ni sus votantes ni el resto de habitantes de la Comunidad tienen la culpa de esta situación». Tras considerar que en estos momentos «hay que hacer un esfuerzo por dialogar, entendernos y por cumplir lo ya acordado», concluyó que los socialistas han apostado por «ponerse al lado de la parálisis que genera el sanchismo» mientras el resto de fuerzas «están con los ciudadanos de Castilla y León». En todo caso, Mañueco volvió a ofrecer «una política de mano tendida» porque la sociedad quiere «un esfuerzo de integración» frente a «la confrontación por la que apuesta el PSCL»

Sin embargo, en esa confrontación se mueve como pez en el agua el socialista José Francisco Martín que en el debate parlamentario acusó a PP y Ciudadanos de «hacer el ridículo» con la iniciativa en materia de financiación y apuntó al consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como culpable de la mala negociación que hizo de las transferencias de sanidad que asumió con un déficit importante.

Viernes sociales

El resto de intervinientes en el debate volvieron al presente para referirse, como hizo el procurador del PP, Salvador Cruz, a los 2.800 millones que «le han costado al Gobierno los viernes sociales sin que hubiese ningún impedimento», mientras que mantiene bloqueados 440. El parlamentario de Cs, Juan Pablo Izquierdo, por su parte, denunció la «falta de equidad y de eficiencia del modelo de financiación actual, por lo que «necesita ser revisado». Se dirigió a los socialistas para pedirles que «dejen de pensar en su partido y piensen más en los castellano y leoneses». Y desde el GrupoMixto, el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, culpó tanto a PP como a PSOE de los males del sistema.