El PP ve «difícil» otro candidato distinto a Carnero en la Diputación Borja García se desmarca y asegura que está «a disposición del partido»

I. J. VALLADOLID Actualizado: 31/05/2019 00:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pese a que la constitución de las diputaciones provinciales se llevarán a cabo a partir del 24 de junio, la de Valladolid sigue en el foco ante quién pudiera ser su presidente a la espera de los posibles pactos de gobierno. Desde un principio el presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, apostó por el actual presidente, Jesús Julio Carnero, y así lo ha dejado claro en dos mítines electorales. No obstante, la imposición del joven concejal Borja Suárez por parte de Génova para integrar la lista municipal del PP en el Ayuntamiento también hizo presagiar que Pablo Casado optaba por él para este puesto.

Desde el partido a nivel regional, su número dos, Francisco Vázquez, a pesar de no mostrar este jueves expresamente el apoyo de la dirección regional a Jesús Julio Carnero, implícitamente sí lo ha hecho. «Veo difícil» que haya otro candidato a la Diputación, ha reconocido el secretario autonómico de la formación, quien ha incidido en destacar que Carnero «es el presidente provincial y presidente de la Diputación».

Vázquez ha justificado su no pronunciamiento expreso –en la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida ayer por la dirección regional y las provinciales –en que es el Comité Ejecutivo Nacional el que designa a los candidatos a las diputaciones y aún «no» se ha pronunciado al respecto sobre ninguno.

«Pendientes» de las negociaciones que aún no se han iniciado y que serán necesarias dado que el PP no ha logrado la mayoría absoluta en la Diputación de Valladolid, Vázquez ha considerado que en su opinión «no dificulta» que Canero sea reelegido el hecho de que hace cuatro años firmase con Ciudadanos un límite de ocho años de mandato que ya ha cumplido.

Y en este debate también ha entrado en escena el segundo en cuestión. El concejal electo del PP en el futuro Ayuntamiento de Valladolid Borja García ha asegurado a Efe que nadie de la dirección nacional del PP se ha dirigido a él para hablar de la Presidencia de la Diputación de Valladolid, pero ha agregado que él está «a disposición del partido».

García comprende que la posibilidad de convertirse en el presidente de la Diputación y que el actual titular de ese cargo, Jesús Julio Carnero, fuera relevado puede generar «morbo», pero ha agregado que «por encima de las personas está el interés del partido para gestionar lo mejor de cara a los ciudadanos».

Génova decide

Así, ha remarcado que la competencia sobre la designación del presidente de la Diputación la tiene el Comité Electoral Nacional y «todavía no se ha tomado ninguna decisión y no hay ninguna persona nombrada».

Se da la circunstancia de que Carnero y García midieron sus fuerzas en las primarias celebradas por el PP vallisoletano para elegir a su líder, con el triunfo del primero, pero en un proceso tensionado desde las primarias autonómicas, en las que Carnero apoyó al leonés Antonio Silván y el grupo de jóvenes liderado por García a Mañueco, finalmente ganador.

Preguntado por el apoyo expreso dado por Mañueco a Carnero, García ha considerado que el dirigente autonómico actuó de «buena fe» y «buscando lo mejor». «Ha trabajado de una manera en campaña pero no es competencia suya, es competencia nacional», ha resumido el concejal electo. «Conmigo no ha hablado nadie, nadie me ha dicho tú esto o aquello, yo estoy a disposición del partido como siempre».