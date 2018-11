Sociedad El matadero de Riaza denunciado por maltrato animal se enfrenta a una sanción de hasta 100.000 euros La portavoz de la Junta de Castilla y León cree que se trata de un «hecho puntual, absolutamente excepcional» en las explotaciones

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, apuntó ayer que el matadero de la localidad segoviana de Riaza sobre el que la ONG Equalia ha denunciado maltrato animal, se enfrenta a una «sanción muy grave» de hasta 100.000 euros «por incumplimiento» de los requisitos de bienestar animal.

Y lo hace, precisó la también portavoz de la Junta de Castilla y León, no por el vídeo dado a conocer por la organización, sino porque a raíz de una inspección a principios de octubre se detectó ese incumplimiento de los requisitos de bienestar animal, lo que llevó a abrir un procedimiento de gestión, que puede derivar en esa sanción para la gestora del matadero, de modo que «no quede impune». A la vez, y de forma paralela, se están analizando las posibles vías de sanción –por la vía penal– para los dos trabajadores que no estaban aturdiendo como debe hacerse a los animales antes de su sacrificio, señaló Marcos. La también portavoz de la Junta incidió en que se trata de un «hecho puntual, absolutamente excepcional» en los mataderos. En este caso, en el vídeo de denuncia grabado con cámara oculta se ve cómo los corderos son hacinados, lanzados al aire y no aturdidos antes de su sacrificio.